Robert Thiesen er direktør og partner i Tjæreby-virksomheden Formue- & Investeringspleje A/S, der indtil for nylig var kendt som Dansk FI. Foto: Lars Møller

Kapitalforvalter får nyt navn efter 20 år

Dansk Formue- & Investeringspleje A/S - i daglig tale Dansk FI - har efter 20 år besluttet at skifte navn til Formue- & Investeringspleje A/S, fordi kapitalforvaltning i dag kræver rådgivning, strategi og en helhedsplan.

Det erfarne team er fortsat det samme, og som uafhængig finansiel rådgiver forvalter Formue- og Investeringspleje A/S i dag formuer for enkeltpersoner og virksomheder med en samlet portefølje på flere milliarder.

Virksomheden flyttede for et år siden fra Himmelev til en nyrenoveret gård i Tjæreby, hvor en tidligere hestestald er omdannet til et stort, lyst kontor med udsigt til en brostensbelagt gårdsplads, bøgetræer og et gadekær.