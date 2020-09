Det er på Flyvestation Skalstrups gamle område, at det ny testcenter i Roskilde er blevet placeret, efter at det har ligget på Dyrskuepladsen siden foråret. Men i takt med at det bliver koldere, går det ikke at være i uopvarmede telte. Foto: Lars Kimer

Kaotisk start for nyt testcenter

Roskilde - 25. september 2020 kl. 14:29 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det var dag et for det ny testcenter på Flyvestation Skalstrups gamle område ved siden af Roskilde Lufthavn, efter at testcenteret på Dyrskuepladsen i Roskilde er blevet nedlagt på grund af vinterens komme. Og starten blev lettere tumultarisk, erkender Søren W. Rasmussen, lægefaglig enhedschef i Region Sjælland, som efter åbningen klokken ni fredag formiddag begyndte at få meldinger om, at tingene ikke kørte helt, som de skulle.

DAGBLADET Roskilde hørte fra en borger, som havde haft tid til en coronatest, men endte med at køre fra stedet, fordi han fandt forholdene for utrygge. Ifølge borgeren betød regnvejret, at folk blev sat til at vente i et telt, hvor der hurtigt samlede sig 50-60 personer, og hvor kun få bar mundbind, inklusiv personalet fra Beredskabsstyrelsen, der står for de ydre forhold på testcenteret.

Søren W. Rasmussen kørte selv til Skalstrup og kunne ved selvsyn konstatere, at der var plads til forbedringer.

- Da jeg hørte om det, tog jeg personligt derud og fik fat i lederne, så de kunne få ændret forholdene. Jeg forstår godt, at folk følte sig utrygge, siger han.

Efterfølgende er der blevet sat flere telte op, hvor man kan vente i ly for regnen, og der er også kommet bedre afmærkning med afstand og ny skiltning. Derudover har Beredskabsstyrelsens folk fået mundbind på, og der er ekstra mundbind, hvis man har glemt at få dem med.

- Vi opfordrer folk til at bruge mundbind, men vi kan ikke tvinge dem til det, siger Søren W. Rasmussen.

Testcenteret i Skalstrup er for personer uden symptomer, som blot ønsker at blive testet for Covid-19. Hvis man føler sig syg, skal man kontakte sin læge og få en henvisning til testcentret på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der er for personer med symptomer.