Sigurd Barrett bragte fest og farver med til Baunehøjskolen, da skolen fejrede 40 års jubilæum i 2018. I dag er den en del af Nordskolen, men blev målene med den sammenlægning og andfre ændringer på skoleområdet overhovedet nået? Det ville SF og Enhedslisten gerne have undersøgt, men et flertal af S og DF afviste det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kaotisk afvisning af evaluering af skolebeslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kaotisk afvisning af evaluering af skolebeslutning

Roskilde - 02. september 2021 kl. 13:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der var masser af gode motiver, da byrådet for to et halvt år siden vedtog en ny organisering af skolerne i Roskilde. Det var den omorganisering, der blandt andet resulterede i skolesammenlægninger i både nord og syd. Men er intentionerne med ændringerne blevet opfyldt?

Læs også: Bestyrelse på presset skole siger fra over for økonomien

Det vil Enhedslisten og SF gerne have svar på. Målene handlede blandt andet om at skabe mere bæredygtige enheder, både fagligt og økonomisk, en styrkelse af de faglige undervisningsmiljøer og en besparelse for kommunen på 15 millioner kroner årligt fra i år, men - som SF'eren Torben Jørgensen konstaterede - så »står det ret klart, at langtfra alle de opstillede målsætninger kunne opfyldes.«

- Der er uro for skolegangen i Jyllinge, og fremtiden for folkeskolen i Vor Frue er ret så usikker, så en samlet gennemgang af skoleændringerne og deres målopfyldelse vil være overordentlig nyttig. Det er ikke for at drille, men eftertanke er og bliver godt, sagde han, da han motiverede ønsket om en evaluering.

Vil ikke skabe ravage Enhedslistens Anna Bondo Nielsen understregede, at det ikke skulle være »en stor, diger »svømmehalsevaluering,« men en evaluering, hvor man ser på, at man har nået målsætninger, eller er man på vej derhenad.

- Vi beder ikke om det her for at skabe ravage, men for at tage folk alvorligt, og for at se, om vi har taget de rigtige valg. Vi skal ikke lave noget om i huj og hast, men vi skal se på, om der er noget, der ikke fungerer, som skulle have været anderledes, og som vi kan nå at gribe, sagde Anna Bondo Nielsen.

I har allerede svarene Forslaget om en evaluering var allerede blevet stemt ned i skole- og børneudvalget, hvis formand, Jette Henning (S), stadig ikke så behov for at sætte et sådant arbejde i gang.

- Der er så mange forhold og forudsætninger, der er blevet ændret, siden vi traf beslutningerne. Det er også dyrt og tidskrævende. Hvis vi skal lave en evaluering, skal det have et fremadrettet og konstruktivt sigte. Det er også umuligt at vurdere, hvordan det var gjort, hvis vi ikke havde gjort noget, eller havde gjort noget andet. Problemet er også lidt, at I allerede har konklusionerne, og så er der ingen grund til at lave en evaluering, sagde Jette Henning.

I det røde felt En sådan fremadrettet evaluering foreslog den radikale Jeppe Trolle. Det skulle være en undersøgelse, som ikke var rettet imod bestemte skoler, og som også skulle se på, om kommunen brugte sine ressourcer godt nok. Men også det forslag - eller måden, det fremkom på - fik udvalgsformanden op i det røde felt.

- Det er simpelthen totalt useriøst at komme med et forslag midt i byrådsmødet! Jeg har ingenting fået at vide på forhånd. Det er bare ikke i orden! Jeg kan ikke sidde her midt under et byrådsmøde og finde løsninger med jer. Så vil jeg foreslå, at sagen bliver sendt tilbage til skole- og børneudvalget, sagde Jette Henning.

Useriøst Jeppe Trolle beklagede det sene forslag og forklarede det med, at han havde været optaget af budgetforhandlinger, men det formildede ikke Jette Henning, som efter en kort rådslagning med Dansk Folkepartis Merete Dea Larsen besluttede at gå imod sit eget forslag om at sende sagen tilbage i udvalget, men slet og ret stemme hele molevitten ned på stedet.

- Det er useriøst at komme med det så sent, konstaterede Merete Dea Larsen.

Og således gik det til, at S og DF trumfede resten af byrådet og forhindrede, at spørgsmålet om en skoleevaluering blev sendt tilbage i fagudvalget, hvorpå begge forslag til evalueringer blev stemt ned.

relaterede artikler