Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Kaos i morgentrafikken: Måske vender de strømmen om 14 dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaos i morgentrafikken: Måske vender de strømmen om 14 dage

Roskilde - 17. september 2019 kl. 10:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgens møde mellem Jyllinge-borger Finn Mortensen og flere politikere og to ingeniører fra Roskilde Kommune om trafikkaoset i Jyllinge lader til at lande på, at ensretningen på Værebrovej vendes. Det kræver dog, at Movia er med på den løsning.

- Efter at have oplevet problemet, så vil vi nu arbejde på at få vendt ensretningen, så bilisterne kan køre ud ad Værebrovej om morgenen. Myldretiden om eftermiddagen er mere spredt, så det vil ikke give de samme problemer at få folk hjem om eftermiddagen, siger formand for plan- og teknikudvalget Daniel Prehn (S).

Bolden er dog ikke i mål endnu, for Movia kan stadig nå at parere den til hjørne.

- Vi skal have talt med Movia. De skal have 14 dage til at varsle passagerer og medarbejdere om ændring på busserne. Så den dialog går vi nu i gang med, siger Daniel Prehn.

Ulempen ved at vende ensretningen vil være, at fx 600S ikke kan stoppe ved Rådalsvej i retning mod Roskilde, og der er trods alt en del specielt unge, som plejer at tage bussen derfra og i skole.

Finn Mortensen synes, han fik det ud af mødet, som han havde håbet på.

- Jeg havde ikke en forventning om, at nogen lovede mig en konkret løsning. Jeg var der for at påpege de problemer, vi borgere oplever. Det er kommunens opgave at træffe afgørelser, efter at de har tjekket forskellige ting, siger han om kaffemødet på Circle K på Rådalsvej.

- Det var rigtig godt, at kommunen også stillede med de to ingeniører, som kunne have lidt fakta med til at berige os holdningsmennesker. Jeg var da personligt glad for at få at vide, at der kører 500 bilister nord ud af Jyllinge ad Værebrovej i timen, når der er travlest. Alle disse bilister skal altså nu ud ad Møllevej på A6 uden lyskryds eller ned sammen med alle andre på Jyllinge Parkvej, som i forvejen er fyldt, siger han.

Noget andet, som udvalgsformanden fik med hjem, var, at han nu skal have fat i Vejdirektoratet for at se, om det er muligt at ændre på grønttiderne i krydset oppe ved Stenløse ved Krogholmvej.

- Det lader til, at indstillingen af krydset giver en kø, som ikke er nødvendig, så vi vil se på, om det kan ændres, siger han.

En del borgere har tilkendegivet, at det med ensretningen på Værebrovej nu kan tage 25-30 minutter bare at komme ud af Jyllinge om morgenen.