Kaos hos Mums-bageren: Her er hvad vi ved og hvorfor der allerede bages i bageriet igen

Roskilde - 12. august 2021 kl. 12:00 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det ser unægtelig ud til, at bagermesteren bag bageriet Mums på Holbækvej, Sonny Leithoff, igen har slået mere brød op, end han kan bage.

Butikken er lukket, medarbejderne har ikke fået løn, og indtil i går hang der flere sedler på døren, hvor de ansatte efterspurgte kontakt til chefen og ønskede at få at vide, hvornår den løn, som skulle have været udbetalt, da juli blev til august, kommer?

DAGBLADET har forsøgt at få kontakt til butikkens ejer, Sonny Leithoff. Men på hans telefon får man en telefonsvarer, hvor beskeden er, at man ikke skal lægge en besked, for han aflytter ikke beskeder.

- Vi har jo hver især kimet ham ned, men ingen kommer igennem. Det lugter langt væk af en mand, som er ved at løbe fra det hele, siger en af de ansatte, Maria Villadsen.

Også gal i Jægerspris Det er ikke kun butikken i Roskilde som nu er lukket på ubestemt tid, og lønnen ikke er udbetalt. Det gælder ligeledes Mums i Jægerspris, hvor Frederiksborg Amts Avis kan berette om lige så frustrerede medarbejdere.

I aftes kom en kort besked fra Sonny Leithoff på Mums facebookgruppe for medarbejdere.

- Han skriver, at forretningen i Roskilde genåbner med andre ejere, og når han får penge fra forretningen, så skal de gå til løn. Lige efter han skrev den besked, meldte han sig ud af facebookgruppen, som har været vores primære måde at få kontakt til ham på. Han tager heller ikke telefonen, lyder det fra Magnus Johansen, som ikke tør tro på, at lønnen kommer som lovet.

- Det virker mildest talt ikke overbevisende at lave sådan et opslag og så melde sig ud af gruppen, siger han.

Maria Villadsen har på det nærmest givet op.

- Vi må se om ikke, Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan hjælpe os, siger hun.

Overtog sidste år Butikken på Holbækvej overtog Sonny Leithoff i juli sidste år. Ved den lejlighed skrev Roskilde Avis om Sonny Leithoff, at han er surdejsspecialist og fødevareprocesingeniør, og at han fungerede som mentor for alle Coops bagere på Sjælland og havde skabt landets største Kvicklybager i Helsinge.

I erhvervsregistret fremgår det, at Sonny Leithoff, hvis fulde navn er Sonny Morian Runge Leithoff, foruden Mums Bageri og Konditori ApS ejer Mums Holding ApS, Morians Holding IVS, Selskabet af 22. oktober 2020 ApS og Leithoff Holding ApS, ligesom han er direktør i MUMS Ejendomme ApS.

Mums Bageri og Konditori ApS er et datterselskab til Leithoff Holding ApS med adresse på Carsten Hauchs Vej i Ålsgårde. Revisor for holdingselskabet er ifølge erhvervsregistret Rev og Råd Registret Revisionsanpartsselskab i Værløse.

Forsvandt i 2009 I 2009 forsvandt han på tilsvarende vis fra sit daværende bageri i Nyråd ved Vordingborg. Ifølge Sjællandske, DAGBLADETs søsteravis i området, tog han her også på en pludselig ferie uden at give sine medarbejdere løn. Siden fortalte han til sn.dk, at tragiske familieomstændigheder havde gjort, at han var nødt til at lukke bageriet, og han lovede, at de ansatte ville få deres løn.

Det endte med en konkurs, hvor advokat og kurator Morten Ammentorp på sn.dk kunne fortælle, at han havde vanskeligt ved at forvalte konkursboet, idet bageren på ny var forsvundet.

Siden blev konkursboet afviklet, og en bagersvend i det lukkede Nyråd Bageri kunne fortælle, at nogle af de ansatte havde fået deres tilgodehavende løn, mens andre ikke havde fået noget.

Vikingebageren ikke med Til at begynde med var manden bag Vikingebageren på Sankt Clara Vej med i Mums på Holbækvej, men på Facebook understreger Vikingebageren, som ejes af Michael Søndergaard, at de for længst er ude af Mums, selv om der står noget andet både på facaden på butikken på Holbækvej og på Mums' hjemmeside.

- Da jeg har hørt, at der går rygter om, at det er Vikingebageren, der ejer Mums på Holbækvej og i Jægerspris, vil jeg gerne rette dette. Vikingebageren har intet med Mums at gøre. Sonny Leithoff, der ejer Mums Bageri og Konditori, købte Mums den 2. marts 2021. Jeg har aldrig fået adgang til økonomien i Mums. Den holdt Sonny Leithoff tæt til kroppen. Vikingebageren har intet ansvar for, at Mums nu er lukket og at medarbejderne desværre ikke har fået deres løn. Mums er begæret konkurs af en af kreditorerne, står der på Vikingebagerens facebookside.

Bageri i et par dage Da DAGBLADET i går trillede forbi Mums, holdt der ved butikken en bil fra konditorbager.dk, og så var det nærliggende, at det måske var dem, som rykker ind og bliver nyt bageri i Roskilde.

Det er kun delvist rigtigt.

Konditorbager.dk oplyser på telefon til DAGBLADET, at de af kurator har fået lov at bruge bageriet frem til formentlig på søndag.

Det skyldes, at konditorbager.dks forretning i Værløse er ramt af strømsvigt, og at der akut er brug for at låne et andet bageri at bage brød i til kunderne i Værløse.

