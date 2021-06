MC Roskilde 74 har holdt til på Kamstrupsti 2 i mere end 40 år, men har nu fået at vide, at de - sammen med Roskilde Amerikaner Bil Club, som de deler adresse med - må flytte, fordi ejendommen ligger i vejen for den kommende stibro over motorvejen. Hvad en genhusning vil koste, vid ingen endnu, hvilket var et af problemerne for byrådet i aftes. Et andet var, at broprojektet strider med den lokalplan, byrådet selv vedtog for området for 10 år siden. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Kaos: Stort anlagt bro er i strid med lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kaos: Stort anlagt bro er i strid med lokalplan

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 05:31 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Byrådet - og for den sags skyld også den kommunale forvaltning - blev reddet på stregen, da det i aftes var på vej til at lave en gigantisk bommert.

For ringe. Amatøragtigt. Stædigt. Respektløst brud på et budgetforlig. Fra start haglede kritikken ned over den sag, hvor byrådet skulle godkende, at den stort anlagte stibro over motorvejen - de bløde trafikanters kommende forbindelse fra Musicon på nordsiden af motorvejen til Milen og Dyrskuepladsen på sydsiden - skulle sendes i omvendt udbud. Sagen var imidlertid så mangelfuldt beskrevet, at det resulterede i det mest kaotiske forløb for nogen byrådssag i mands minde.

Et af de iøjnefaldende problemer var prisen, som ikke holder de 40 millioner kroner, der er afsat - ikke hvis broen skal være så lang, at den først »lander« på sydsiden af Darupvej, sådan som det oprindeligt var tanken. Det anså S - personificeret ved blandt andre borgmester Tomas Breddam og plan- og teknikudvalgets formand, Jens Børsting - ikke som et stort problem for udbuddet, fordi det fra forvaltningens side åbenbart var blevet forsikret, at udbuddet ikke forhindrede, at broprojektet blev tilpasset senere, hvis det blev enighed om at forhøje budgettet.

Respektløst Hvor meget dyrere, den lange bro ville blive, var dog ikke beskrevet. Derimod blev det som noget nyt nævnt, at Kamstrupsti 2 skal rives ned for at give plads til broen, hvilket betyder, at de to klubber på stedet, MC Roskilde 74 og Roskilde Amerikaner Bil Club, skal genhuses. MC Roskilde 74 har boet på Kamstrupsti siden 1979. Hvad en genhusning koster, var der heller ingen oplysninger om. Og så var det slet ikke nævnt, at broprojektet er i direkte modstrid med flere punkter i lokalplan 538 fra 2011. I den står blandt andet, at »brokonstruktionen over motorvejen [skal] udformes og anlægges, så bygninger på Kamstrupsti 2 kan bevares.«

Lederne af Venstre og Dansk Folkeparti førte an i kritikken.

- For arbejderne har været så ringe, at sagen nok aldrig burde være sat på dagsordenen, sagde Jette Tjørnelund (V).

- Der er så mange aspekter i denne sag, som er rådne. Grundlæggende er det her budgetstof. Hvis vi skal gå ind i budgetforlig i fremtiden, nytter det ikke noget, at hvis vi siger ja til en sag, og det så pludselig betyder, at en forening skal nedlægges, så er det ikke noget, der skal forhandles i budgetforligsgruppen. Hvad er det for en tilgang? At påstå, at det ikke er budgetstof, er så respektløst, at jeg sjældent har oplevet lignende. Det bliver svært at indgå i nogen som helst budgetter, hvis vi ikke bliver taget seriøst, når der opstår forandringer, sagde Merete Dea Larsen.

Bekymret En af socialdemokraternes faste samarbejdspartnere, den radikale Jeppe Trolle, var blevet bragt i tvivl. Han erkendte, at det bekymrede ham meget, hvis projektet ikke var i overensstemmelse med lokalplan.

- Det håber jeg, der er nogen, der kan forvisse mig om, for ellers bliver jeg nødt til at stemme blankt eller imod. Jeg håber virkelig, vi kan blive enige om, at broen skal helt over Darupvej, og hvis det er dyrere, må vi finde pengene - og så skal vi have dem med i næste budgetaftale.

Evan Lynnerup bar ved til bålet ved at erklærede, at det var en sag, han ikke havde set fortilfælde for i sine 27 år i politik.

- Ved I, hvilken bro vi sender i udbud? Det kan man slet ikke se. Det kan ikke være rigtigt, at det er forvaltningen, der skal bestemme, hvad der skal sendes i udbud, og at det skal holdes hemmeligt for byrådet. Her kan man ikke se en tøddel. Og så får man tilfældigvis at vide, at klubberne skal nedlægges. Hvad koster det? spurgte Evan Lynnerup.

Som de blinde slås En af de meste krasse svadaer kom fra Bent Jørgensen.

- Som borgmesterparti har S en særlig forpligtelse til at få et budgetsamarbejde til at fungere. Det er ikke sket her. Det er enormt amatøragtigt. Desuden kan jeg slet ikke forstå, hvordan en besindig og dygtigt udvalgsformand som Jens Børsting kan tillade, at sådan en gang sjusk kan komme på en dagsorden til sådan en stor sag. Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man ikke hylder princippet om lighed for loven. Hvis det havde vært en privatmand, der havde søgt om at opføre af en carport i strid med lokalplanen, ved vi godt, hvad svaret fra borgmesteren havde været. Når når byrådet selv skal sende projekter i udbud, behøver vi ikke overholde gældende lokalplan? Er det lovligt at sende et projekt i udbud i strid med den gældende lokalplan? Det svar får jeg ikke, det ved jeg godt. I min optik er det relevante spørgsmål, om det er god stil over for borgerne i forhold til, hvordan man leder en kommune, og der er svaret klokkeklart nej. Det er mærkeligt, vi har en sag til 40 millioner, uden at der er et eneste bilag. Det er som de blinde slås. Der er ingen, der aner, hvad der bliver sendt i udbud. Vi kan ikke få svar, og socialdemokraterne gør alt for at snakke udenom, når vi taler budgetstof og god sagsbehandling. Jeg synes, I burde skamme jer, tordnede Bent Jørgensen.

Må vige Socialdemokrater på strib forsvarede sagen. Karim Arfaoui mindede om, at der bliver dispenseret fra lokalplaner mange andre steder, Gitte Kronbak pegede på, at det var en gammel aftale, S leverede på nu, og Jens Børsting bad om en god tone og syntes iøvrigt ikke, at det var rimeligt at kritisere sagsfremstillingen, fordi sagen har været diskuteret så mange gange, at »alle ved, hvad det drejer sig om.«

- Det er da ærgerligt for amerikanerbilklubben, hvis den skal et andet sted, men omvendt må den vel vige for et større projekt for hele vores kommune. Det havde også hjulpet os gevaldigt, hvis Venstre ikke var kommet her med en erklæring. Det er lidt ærgerligt, det var så sent, ellers kunne vi måske have taget nogle af de her ting i opløbet, sagde Jens Børsting.

Evan Lynnerup fandt derimod at »en dårlig tone kan også være, at man er ubehjælpelig stædig i forhold til at se på en sag og finde løsninger.«

Hmm! Lige som Jeppe Trolle savnede Enhedslistens Anna Bondo Nielsen nogle svar.

- Det er ikke kønt, og det er superærgerligt for projektet. Vi ville gerne følge op på Socialdemokratiets forslag, og det var først meget sent, at vi blev opmærksomme på, om tingene var i orden i forhold til lokalplanen, og der må vi ærligt sige, at vi står og siger »Hmm! Er der nogen, der kan give os nogle klare svar?« Men projektet er godt, og vi vil gerne broen - også at den bliver ført hele vejen over Darupvej. Men lige nu er der nogle ting, vi ikke har klarhed på, sagde Anna Bondo Nielsen.

Krisemøde Her - efter 40 minutters mundhuggeri - tog borgmester Tomas Breddam en timeout og suspenderede mødet. Pausen benyttede S til at stikke hovederne sammen med SF, EL, R og K, og da mødet blev genoptaget 20 minutter senere, var meldingen fra flertalsgruppen ændret. Nu skulle broen ikke længere sendes i udbud til august, men først efter budgetforhandlingerne, hvortil der bliver udarbejdet en blok på 15-20 millioner for en mulig udvidelse af projektet.

Blokken skal danne grundlag for en beslutning om en eventuel ændring af linjeføring på sydsiden af motorvejen, så broen forlænges mod syd hen over Darupvej. »Der vil blive fundet de nødvendige løsninger for klubberne på Kamstrupsti.« Samtidig understreger byrådet, at der uanset valg af linjeføring i det endelige projekt skal være stor fokus på en trafiksikker passage af Darupvej, og at der er opmærksomhed på, at der skal ske en tilpasning af lokalplanen.

Bestemte selv Derefter var borgmesteren klar til afstemning. Det var mindretallet imidlertid ikke, hvor ikke mindst Merete Dea Larsen gav udtryk for sin utilfreds med at ikke at have haft mulighed for at diskutere den protokolbemærkning, som flertallet havde haft 20 minutter til at strikke sammen.

Borgmesteren stod fast:

- Det er ikke kommet nye oplysninger frem. Vi har bare skrevet det ned, der er sagt adskillige gange. Der er ikke noget hokuspokus i det. Men I får lige to minutter, mens I bliver siddende i salen, sagde Tomas Breddam.

Det skulle borgmesteren ikke bestemme, mente V, DF og LA, som forlod salen. Afbrydelsen kom dog kun til at vare i et par minutter, hvorefter DF's forslag om at sende sagen tilbage til fornyet udvalgsbehandling blev stemt ned - konservative undlod at stemme - mens flertalsgruppen stemte det reviderede forslag hjem. På det tidspunkt havde mødet varet i over fem timer, hvoraf alene brosagen havde strakt sig over mere end halvanden time.

Klokkeklart selvmål Lars-Christian Brask (LA), var glad for, at han sammen med Merete Dea Larsen havde begæret sagen i byrådet.

- Hvor er der dog kommet mange ting frem! Præcis det, vi havde frygtet. At man med en let manøvre får skaffet et flertal for at ændre en lokalplan - hvor er det sindssygt dårligt i et valgår! Det er uhørt dårligt. Det her er ikke en måde at skabe samarbejde på. Det her lugter lige så langt væk, som dengang svømmehallen bare skulle forceres igennem. Det er skammeligt. Det er et selvmål af rang, man ikke behøver VAR til at tjekke.

Klamp Jeppe Trolle var ikke voldsomt uenig.

- Det er vigtige oplysninger, Venstre kommer med, og jeg synes, vi alle er nogle amatører. At det når hertil, før vi har denne debat, vil jeg gerne tage på mig, Det er ikke kun borgmesteren, det er os alle sammen. Det her er simpelthen ikke okay. Jeg har megaondt i maven over den her debat, men summa summarum er, at vi ikke har fået talt det her ordentligt igennem. Det var noget klamp, lød Jeppe Trolles selvransagelse.

Bent Jørgensen mente, at der var mange årsager til, at det var gået så galt.

- Alle regler er blevet bøjet, man ser stort på budgetaftaler og det gode samarbejde, og man ser stort på gode måder at lave sagsfremstilling på. Man tromler det bare igennem, fordi det er det, borgmesteren vil have - men det er godt nok nogle kedelige spor, der er sat. God sommer! sagde Bent Jørgensen.

relaterede artikler

Opgiver at få motorvejsbro som kunstnerisk vartegn 18. juni 2020 kl. 12:09

Borgere vil have kunstner til at bygge bro over motorvej 08. januar 2019 kl. 15:39

40 millioner: Gangbro over motorvejen rykker tættere på 25. september 2018 kl. 19:53