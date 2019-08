Kandis, tivoli og slagtilbud: Kræmmermarked er langtidsholdbar folkefest

- Vi har hele tiden udviklet konceptet, efter hvad publikum gerne vil have. Der er mulighed for at gøre et godt køb, og vi lægger meget vægt på, at der er noget for hele familien. For os er det vigtigt, at vi kan levere en folkefest i de tre dage, hvor man kan hygge sig, siger Henrik Mortensen, der står for markedsføring og booking af navne som Kandis og 90'er-navnet Dr. Bombay til kræmmermarkedet.