Kanal Roskilde sender trods lukning af redaktion

Kanal Roskilde bringer i denne uge også et interview med Martin Sattrup Christensen, ny direktør for Erhvervsforum i Roskilde. Det sendes tirsdag kl. 21.30, onsdag kl. 7.30 og søndag kl. 12.30.

Lisbeth Larsen har i 30 år haft et sponsorbarn fra Burkina Faso. Hun har i flere omgange arbejdet som frivillig i både Burkina Faso og Tanzania. Nu har Lisbeth Larsen skabt sit eget projekt via foreningen Tartit, hvor hjælpen går direkte til det enkelte projekt, som hjælper børn og unge til et bedre liv. Udsendelsen »Det er aldrig for sent at blive ulandsfrivillig« kan ses tirsdag kl. 16.30, onsdag kl. 8.30 og søndag kl. 13.30.