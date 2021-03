Kan selv: småfolk bager boller uden far

Tvillingerne Osvald og Leopold fra Svogerslev giver sig i kast med sidstnævnte disciplin, mens deres far et øjeblik forlader dejen for at tage sin mobiltelefon. Og det slipper de halvandet år gamle knægte alt i alt ret heldigt fra. DR Minisjang gik i luften mandag 29. marts. Se med på https://www.dr.dk/drtv/se/lille-tiger_-bager-boller_239864