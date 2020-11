Kan ikke holde juleaften i Konventhuset: Får julemaden bragt hjem til folk

Roskilde Syd Rotary Klub støtter Juleaften i Konventhuset med 30.000 kroner. Her overrækker klubbens præsident Claus Fertin donationen til frivilliggruppens repræsentanter Lis Kjær og Leo Elmbirk Jensen.

Roskilde - 11. november 2020 kl. 05:07 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det traditionsrige Juleaften i Konventhuset bliver gennemført i år, men det bliver bare ikke i Konventhuset. De frivillige bag arrangementet, der har været holdt i Roskilde siden 1984, er kommet frem til, at corona-restriktionerne gør det umuligt at fejre juleaften som sædvanlig med 70-90 deltagere samlet i Konventhuset ved Roskilde Domkirke sammen med de frivillige hjælpere.

I stedet bliver løsningen, at folk skal tilmelde sig og derefter vil få bragt julemiddagen hjem til dem selv.

- Vi har haft mange, mange overvejelser om, hvordan vi skulle løse det, og er kommet frem til, at vi bringer julen hjem til folk, siger Lis Kjær, som har været tovholder for Juleaften i Konventhuset de sidste mange år.

Kun for tidligere deltagere Tilmelding sker vanen tro i Konventhuset den første lørdag i december, som i år er den 5. december, men denne gang vil det kun være for folk, som har været med før.

- Det er underordnet, om man kun har været med en gang før, eller om man har været med mange gange. Men det er et krav, at man skal have deltaget før, siger Lis Kjær.

I et forsøg på at sprede folk strækker tilmeldingen sig i år over fire timer, fra klokken 10 til 14, frem for de normale to.

Masser af opbakning I en årrække har det været Roskilde Festival, der har sponsoret Juleaften i Konventhuset, men det er ikke tilfældet i år, hvor den aflyste festival har betydet, at der ikke er et overskud at dele ud af.

Men i stedet er andre trådt til med donationer fra søsterloger i Odd Fellow Ordenen og fra private. Senest har Roskilde Syd Rotary Klub doneret 30.000 kroner.

- Vi har oplevet en meget sød opmærksomhed fra de lokale, som har spurgt interesseret til os, siger Lis Kjær.

Bringer maden ud i biler Da det stod klart, at Konventhuset ikke kunne bruges, tilbød Pipers Hus i Byparken, at arrangementet kunne holdes i deres lokaler, men det var inden, der blev skruet op for restriktionerne igen. I stedet laver Pipers Hus maden, der vil blive bragt ud til deltagerne enten i private biler eller i taxa.

- Vi kunne måske godt vente og se, om der bliver lempet på restriktionerne igen, men vi er også nødt til at lægge os fast på en løsning, så vi ikke pludselig skal haste noget igennem i sidste øjeblik, siger Lis Kjær.

Normalt koster det 100 kroner at deltage i Juleaften i Konventhuset, men på grund af omstændighederne er den i år sat ned til 50 kroner.