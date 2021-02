Se billedserie "Det glubske vildsvin" kalder Mette BL Thomsen dette billede. Foto: Mette BL Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kan du se vildsvinet? Brug fantasien til at finde dyr i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan du se vildsvinet? Brug fantasien til at finde dyr i naturen

Roskilde - 20. februar 2021 kl. 11:25 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Der er en elefantunge løs i Roskilde. Mette BL Thomsen ser den året rundt, ofte sammen med sin dinosaurven Rex, men parret er sværere at få øje på om sommeren. Det skyldes, at de i virkeligheden er to træer, der i hendes fantasi ligner en elefantunge og en dinosaur.

Men Elly, som hun har døbt elefantungen, og Rex er ikke de eneste eksempler på fantasidyr, som Mette BL Thomsen har fundet frem til i naturen. Faktisk har hun de sidste 30 år taget masser af billeder af fantasidyr og har blandt andet samlet dem på hjemmesiden Photos Gone Wild.

Derudover har hun holdt foredrag og undervist folk i at bruge fantasien til at få øje de imaginære dyr, men det er først nu, at hun for alvor har besluttet at få udbredt interessen for sin fritidsfornøjelse.

- Jeg har haft hjemmesiden i mange år, men nu har jeg tid til at gøre mere ved den, når jeg går hjemme, fordi min klinik er lukket, siger Mette BL Thomsen, som er zoneterapeut, akupunktør, coach og foredragsholder i sin virksomhed Lift Your Life.

Om fantasidyr Der kan læses mere om fantasidyr på hjemmesiden www.photosgonewild.dk



Her finder man også en videoblog med en masse lær-at-gøre-det-selv-videoer.



Desuden kan man dele sine billeder i facebookgruppen »FANTASIDYR for ALLE«

Grib øjeblikket En anden årsag til, at Mette BL Thomsen har valgt at gøre det nu, er den forestående vinterferie, hvor familierne i Roskilde-området har masser af tid sammen, men meget lidt at tage sig til, fordi stort set alle de sædvanlige ferieaktiviteter er aflyst.

- Lad os komme ud i naturen! Når jeg har holdt foredrag om fantasidyr, sidder der tit nogen med armene over kors og siger, at de aldrig har oplevet noget magisk, men det handler om at åbne sindet og være nysgerrig. Mit mål er at vise glæden ved at gå ud i naturen og gribe øjeblikket, for hvis du venter med at tage billedet, kan lyset have ændret sig, og så kan »dyret« være forsvundet igen, siger hun.

Mette BL Thomsens egen erfaring er, at det gør livet meget sjovere, hvis man lader fantasien tage over.

- Når jeg går i Byparken, ser jeg altid et »surt« træ, som jeg hilser på, og så bliver jeg i godt humør. Det er også et godt terapiredskab, når man går en tur i naturen, fordi man kommer til at tænke på noget andet i stedet for at have de samme tunge tanker, siger hun.

Siden hun var barn, har Mette BL Thomsen holdt af at finde træer, buske, sten, grene og andet i naturen, der ligner dyr. Selv kalder hun det for "fantasidyr", og nu håber hun at få andre med på legen.

Alle har ret Mette BL Thomsen arbejder på en børnebog med fantasidyr og har netop oprettet en gruppe på Facebook kaldet Fantasidyr for alle, hvor folk kan dele deres billeder.

Hun forestiller sig også, at fantasidyr kan bruges på forskellige måder i skolerne, for eksempel ved at lade eleverne skrive historier om dyrene, eller at familierne kan tage dem med hjem og lave deres egne små skuespil.

- Det befriende ved fantasidyr er, at det er den, som ser, der har ret. Vi kan se på det samme og alligevel se hver sit dyr, og nogen kan måske slet ikke se et dyr, men alle har ret, siger hun.