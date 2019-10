Retten i Roskilde kunne ikke afvise, at det var i orden, at den 36-årige slog sin rival. Det gjaldt dog kun det første slag. Resten af volden, der blandt andet resulterede i, at den 47-årig fik adskillige brud på kæben, indbragte ham en dom på ni måneders ubetinget fængsel. Foto: Steen Østbjerg

Kamphaner afgjorde mellemværende på tanken i Viby

Det startede med at være et slagsmål, men det udviklede sig til en sag om grov vold, da to kamphaner satte hinanden stævne ved OK-tanken i Viby. Det kostede den ene adskillige knoglebrud på kæben og i ansigtet brud samt en hospitalsindlæggelse - og det har nu kastet den anden ni måneders delvist betinget fængsel.

