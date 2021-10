Se billedserie Den 7. august 2019: Den nyudnævnte kirke- og kulturminister Joy Mogensen er for en kort bemærkning tilbage i byrådssalen for at lægge borgmesterkæden om halsen på Tomas Breddam. Det øjeblik har mere end noget andet defineret den forgangne byrådsperiode. Foto: Anders Ole Olsen

Kampen om de hjemløse stemmer

Roskilde - 09. oktober 2021 kl. 07:27 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvis man er af den opfattelse, at det ene kommunalvalg ligner det andet, så må det skyldes, at man ikke har blikket rettet imod Roskilde. Her er det meste markant anderledes end for bare fire år siden.

Det kan naturligvis også skyldes, at 2017-valget gav et resultat, ingen havde drømt om, og som man muligvis heller aldrig kommer til at opleve igen.

Med 16 af 31 mandater sikrede Socialdemokratiet sig som bekendt absolut flertal og kunne principielt bestemme alt alene.

Ikke at det skete - til dato er ikke en eneste afstemning i indeværende valgperiode endt 16-15 - men vælgerne sammensatte indiskutabelt et byråd, hvor S spillede den absolut dominerende rolle, også efter at gruppen blev reduceret til 14 efter afsked med dissidenter, der gik til henholdsvis K og SF.

Den altoverskyggende årsag til det sensationelle valgresultat var, at Joy Mogensen - borgmester siden 2011 - nærmest støvsugede kommunen for stemmer. Med 14.961 personlige stemmer var der kun fire kandidater i hele landet, der fik en større personlig opbakning. I Roskilde fik hun tæt på to tredjedele af samtlige stemmer, der blev sat på liste A.

Ud af Joys skygge I det lys var det ikke ulogisk, at Tomas Breddam overtog borgmesterposten i 2019 med en erklæret hensigt om at holde den kurs der var lagt, og at undgå at rokke båden for meget.

På den korte bane var det ambitionen, at man skulle mærke personskiftet så lidt som muligt. I den sammenhæng var han hjulpet godt af, at han allerede havde været i »borgmesterlære« i nogle måneder hos Joy Mogensen, som han skulle vikariere for under hendes barsel, om end skiftet blev fremrykket, da Mette Frederiksen gjorde Joy Mogensen til minister.

Tomas Breddam blev således aldrig den borgmestervikar, der var lagt op til, men i den tid, han siden har stået i spidsen for kommunen, har ambitionsniveauet naturligt nok ændret sig.

Han har arbejdet sig ud af sin forgængers skygge og er trådt stadigt mere i karakter, og der er næppe nogen tvivl om, at han i dag hellere end gerne vil have, at der bliver lagt mærke til, at det er ham, der leder byrådet.

Den rolle er han faldet ind i betydeligt hurtigere end sin forgænger, som i begyndelsen var mere famlende, da hun havde fået borgmesterposten overdraget fra Poul Lindor Nielsen, og ved dette valg har han chancen for selv at vinde den magt, der blev ham givet.

Evne til samarbejde At Tomas Breddam kan sit politiske håndværk, har han bevist med de budgetforlig, han har skabt.

Det første var delvist arvegods og endte i sjældent set forbrødring mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, men de to seneste er helt Breddams eget værk og har resulteret i brede forlig, hvor det først kun var Enhedslisten, der stod udenfor, og senest kun Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Budget 2022 - et pligtbudget - er tilmed skabt i en stemning, der har fået alle forligspartierne til at tale om, at der er lagt op til et mangeårigt samarbejde. Det må tiden vise.

Evnen til at samarbejde bredt skaber resultater, men ikke nødvendigvis valgsejre, og Tomas Breddam har til gode at vise sig som en vælgermagnet.

De tre gange, han har været stillet op, har han høstet 551 stemmer til sammen, heraf de 306 ved valget i 2017.

Tallet vil selvsagt mangedobles, når han er rykket op som øverste navn på stemmesedlen, men hvor stort et lokomotiv Tomas Breddam er i forhold til at trække andre partifæller med ind i byrådet, er et af de store spørgsmål, som først bliver besvaret om en god måneds tid - men at de stemmer, der er blevet hjemløse efter Joy Mogensens afsked med kommunalpolitik, alle skulle tilfalde liste A, er der ingen, der forestiller sig.

Virkeligheden er, at en forudsigelig tilbagegang i forhold til 2017 kan være mere end en halv sejr for Socialdemokratiet - og med al sandsynlighed stadig rigeligt til at sikre borgmesterposten.

Ellers skulle der flyttes langt flere stemmer over midten, end nogen med rimelighed kan forestille sig.

Partier i knæ Mange af de øvrige partier håber at få de stemmer tilbage, som de mistede til Joy Mogensen.

Om de hver især har noget at have forhåbningerne i, er en anden sag.

Den traditionelle førsteudfordrer gennem det seneste par årtier, Venstre, stiller med en ny spidskandidat, Jette Tjørnelund, som ihærdigt har ført valgkamp, siden hun overtog lederskabet i partiet fra Bent Jørgensen, men aktuelt har Venstre ikke fordums styrke.

Det samme kan man sige om Dansk Folkeparti, som er bragt i krise af indre splid - en splid, som lokalt dog har kunnet holdes internt - og om Radikale Venstre, som stadig ser ud til at være i knæ efter metoo-sagerne, som intet har med Roskilde at gøre, men som ikke desto mindre gør det vanskeligt at tro på, at 2021 skal blive året, hvor partiet får mere end ét mandat i byrådet.

Mere kulør til højre Til højre er det velsagtens kun Det Konservative Folkeparti, der har så meget vind i sejlene, at de tør tro på en fremgang, som ikke kun skyldes Søren Pape, men i nok så høj grad, at Lars Lindskov befinder sig som en ål i mudder i rollen som erhvervslivets ambassadør i byrådet.

Nye Borgerlige er på den lokale scene for første gang og kan meget vel tænkes at komme ind i det forjættede land, hvor Liberal Alliance allerede er, men kun i kraft af det mandat, som Lars-Christian Brask tog med sig, da han forlod Venstre. Nu skal mandatet vindes, og det bliver det formentlig, så der samlet bliver endnu flere kulører på den borgerlige fløj i byrådet.

På den modsatte side har Enhedslisten skiftet ud og kan blive en af valgets overraskende vindere med Anna Bondo Nielsen i front.

Det kan presse SF, som ellers er blevet styrket af tilgangen af den tidligere socialdemokrat Torben Jørgensen, men som alligevel ikke kan vide sig sikre på at få mere end det ene mandat, som er blevet udbyttet ved de to seneste valg.

På den anden side er der så mange løse stemmer at samle op på begge sider af midten, at alle andre partier end S må drømme om fremgang.