Kampagne mod motorcykelstøj er ikke helt nok for naboerne

Roskilde - 01. juni 2021 kl. 15:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

»Shh« lyder budskabet på skilte, Roskilde Kommune har sat op rundt om i byen, især ved indfaldsveje, og hvor der samler sig mange køretøjer.

Det bedste eksempel på sidstnævnte er Roskilde Havn, hvor kommunen sammen med politiet og tre motorcykelforhandlere mandag præsenterede en kampagne for at få motorcyklister og andre trafikanter til at lade være med at gasse op og støje unødigt.

Det er især et problem ved havnen, hvor torsdagstræffene ganske vist er nedlagt af corona for tiden, men de vender tilbage, og desuden trækker området alligevel mange motorcykler, især i weekender og godt vejr.

En, to, mange Plan- og teknikudvalgsformand Jens Børsting (S) er ikke ude at udskamme de motorglade eller jage dem væk. Han er nærmere glad for både planlagte og spontane arrangementer, men den hensynsløse støj er et problem, der især generer naboerne.

Få ud af 1000? Både han og politiet nedtoner dog problemets omfang.

- Der er nogle enkelte ud af hundrede, eller af tusind, der ikke kan finde ud af det, siger John Jensen, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.

»Nej, nej« lyder det øjeblikkeligt fra beboere i området, som er mødt op til kampagnelanceringen. De oplever støjgener i tide og utide og måler også selv støjniveauet, som ofte ryger op over 80 decibel, som er væsentligt mere end almindelig trafikstøj på 65 db.

- Så skal I være her noget mere, siger Peter Lunding Smith fra beboerforeningen Den Grønne Linie til politiet.

Konsekvens, tak Han og naboerne mener, at politiet bør komme mere på havnen i weekenderne, og at de er nødt til at udskrive bøder for støj, hvis man skal komme problemet til livs. Det er ikke gjort med nogle skilte i vejsiden, som motorcyklerne kan blæse forbi.

- Hvis ikke det får konsekvenser, får kampagnen ingen virkning. Det bliver spændende at se, om den kampagne bliver fulgt op med noget mere håndfast, siger Peter Lunding Smith efter præsentationen.

Han og foreningen mener, det er forrykt, at Roskilde Kommune understøtter et motortræf på Roskilde Havn. I stedet burde det være til at finde et andet sted, hvor køretøjerne kan forsamles.

- Kommunen er nødt til at fokusere på enten at have oplevelseshavn og et rekreativt miljø eller et motorcykeltræf. Man kan ikke have begge dele, siger Peter Lunding Smith.

Ikke forbudt Det er her vandene skiller. Selv hvis motorcyklerne overholder reglerne, vil der komme larm fra dem. Men motorcyklisterne bliver tiltrukket af havnemiljøet og er ikke interesserede i en øde parkeringsplads uden for byen.

Kommunen er heller ikke til sinds at presse dem ud. Plan- og teknikudvalgsformanden mener, at man er nødt til at finde en måde at acceptere og respektere hinanden på begge sider.

- Det drejer sig om dem, der ikke opfører sig fornuftigt. Vi kan jo ikke forbyde folk at køre nogen steder. Som kommune kan vi ikke sige, at nu må du ikke køre motorcykel på Sct. Clara Vej, siger Jens Børsting.

Vil skærpe lidt John Jensen fra politiet mener, at forebyggelse er vejen frem. Det er hjulpet på vej af en ny bestemmelse i færdselsloven fra 2019, der giver mulighed for at udskrive bøder for at gasse unødigt op.

Bødestørrelsen i sig selv på 2500 kroner første gang, 5000 anden gang og 8000 kroner tredje gang kan i sig selv afskrække gashåndtagsentusiasterne.

John Jensen er ikke meget håndfast på spørgsmålet om, hvorvidt politiet også vil være mere til stede og udskrive flere bøder.

- Vi vil skærpe lidt i forhold til dem, der holder og gasser op, siger han og tilføjer, at politiet vil være til stede i weekender og målrette indsatsen på torsdage, når træffene åbner igen.

Beskytter træffet Politiinspektøren hæfter sig også ved, at motorcykelforhandlerne er med ombord og kan sprede budskabet.

Det er Jens Winther Motorcykler, Yamaha Store og Harley-Davidson, der bakker op om, at motorcykler ikke behøver at larme i byen.

- Der er bare ikke nogen grund til at gøre det. Man kan sagtens være her uden, siger Jens Winther, som også møder flere og flere kunder, der ikke er interesserede i, at deres maskiner larmer for larmens skyld.

Indehaver af Harley-butikken på Københavnsvej, Lars Kildholt, vil opfordre sine kunder til at tænke sig om og peger på, at det er i alles interesse.

- For mig er der ingen tvivl om, at hvis folk ikke tænker sig om, så vender den politiske vilje på et tidspunkt. Lige nu er de positive i forhold til liv på havnen, men lige pludselig vender det. Jeg synes, det er et fint arrangement hernede og et hyggeligt miljø, og det prøver jeg bare at hjælpe til med at beskytte, siger han.

Hvad skal jeg så? Michael Miller er en af motorcyklisterne, og han er enig i, at alle skal kunne være på havnen.

- Jeg har nået en alder, hvor jeg ikke behøver at køre på baghjul gennem Roskilde, gnægger han.

Han kan dog ikke rende fra, at hans velvoksne maskine giver noget lyd. Den larmer ikke mere, end den er godkendt til, men derfor vil der nok alligevel være forskellige opfattelser af, om det er for meget.

- Hvad skal jeg så, skal jeg køre uden om Roskilde? siger Michael Miller.