Kamikaze-bilist på flugt midt om natten

Hvordan gik det til, at en bil midt om natten og bragede gennem en hæk, ramte en lygtepæl og til sidst kørte ind i et skur på Bymarken?

Det svæver i det uvisse, men sikkert er det, at to personer blev set løbe væk efter solouheldet, der skete hen mod klokken halv tre i nat.

Den ene er af et vidne beskrevet som en afrikansk udseende mand iført sort kasket og trøje med krave, spinkel og godt 180 centimeter høj. Politiet forsøger nu at kontakte bilens ejer for at opklare, hvem der har kørt den.