Henrik Denman og Kaj V. Hansen er klar til at fortsætte traditionen med byvandringerne den kommende sommer. Foto: Jan Partoft

Kajs nye partner til byvandringer: Gade op og ned med gode historier

Roskilde - 05. maj 2021

- Roskilde er så meget andet og mere end domkirken og vikingeskibsmuseet. Her er fyldt med gode historier gade op og gade ned med alle de spændende mennesker, der gennem århundreder har skabt det Roskilde, som vi nu kender.

Sådan fortæller den 66-årige journalist Henrik Denman, der skal erstatte den afdøde lokalhistoriker Lotte Fang som makker til Kaj V. Hansen på sommerens kommende byvandringer.

Han er opvokset i Roskilde, hvor han blev uddannet journalist på redaktionen i Hersegade, før han blev lokalredaktør i Osted og skrev om Lejre-området. Siden har han været erhvervsjournalist og er nu pensioneret.

Denman har altid været meget historisk interesset og er mangeårigt medlem af Historisk Samfund for Roskilde Amt. Samtidig skriver han lokalhistoriske artikler i Dagbladet om kendte skikkelser fra Roskilde.

Løfte på dødslejet

Kaj V. Hansen forklarer, hvordan han lovede Lotte Fang at fortsætte med byvandringerne kort tid, før hun døde i oktober 2020. Fang havde startet den gode tradition helt tilbage i 1970'erne og var bange for, at det skulle stoppe.

- Jeg skulle finde en kvalificeret erstatning, som forstår, at det er vigtige at fortælle en god historie end spække beretningen med mange årstal.

- Så mødtes jeg med Henrik, og vi klingede godt sammen, og nu er vi altså klar med et nyt program for denne sommer.

Hjælp med skatten

Henrik Denman beretter om, at han første gang mødte Kaj, da han skulle have hjælp i skattevæsenets pavillon bag det gamle rådhus, før han blev guide for Spies i London og Italien.

- Siden har jeg i Roskilde Avis læst referater fra flere byvandringer, og det interesserer mig. Jeg er fascineret af alle de mennesker, der har skabt nutidens Roskilde. - Vi har så mange fine steder, f.eks. de gule kongelige palæ på Stændertorvet, som bør bruges til besøgscenter for Domkirken fremfor et loft. Her blev forarbejdet lagt til vores moderne demokrati i den Stænderforsamling, der mødtes her op mod Grundlovens indførelse i 1849.

tk Byvandringer 2021

2. juni Roskilde Højskole: Tidligere gymnasielærer Gorm Bruun Hansen fortæller om den fine gamle højskole, der nu igen er sat i stand. Oprindelig var det en grundtvigiansk folkehøjskole grundlagt af Thomas Bredsdorff. Så blev den overtaget af arbejderbevægelsen, som senere byggede en ny højskole ved siden af (nu Hotel Comwell). Derefter blev bygningerne anvendt af Tvind og fik lov til at forfalde, indtil de nu er sat i stand til beboelse. Mødested 19.00 i højskolegården.

9. juni. Henrik Denman tortæller om Roskildes gamle købmandsgårde, der en gang var rygraden i byens økonomi. Fra Lützhøts Købmandsgård i Ringstedgade, over Kornerups Gård i Bredgade til Borchs gård ved Stændertorvet. Mødested 19.00. i Ringstedgade.

16. juni. Glemte Kunstværker på Gråbrødre Skole. Gorm Bruun Hansen fortæller om den gamle kommunale realskole med kunstværkerne af Ole Søndergaard i trappetårnet. Mødested 19.00 i skolegården.

23. juni. Spritfabrrikken. Henrik Denman fortæller om, hvordan den gamle Møllekro i krydset Ringstedvej-Holbækvej blev overtaget af De Danske Spritfabrikker, som her opførte sine flotte fabriksbygninger, bl.a. til Gammel Dansk. Mødested 19.00 ved den gamle hovedbygning.

30. juni. Sct. Hans Vesthospitalet. Kaj V. Hansen fortæller på en vandring gennem det smukke område med de fredede bygninger, der nu står foran en uvis fremtid. Tidligere overlæge Karin Garden fortæller om tiden med de mange patienter og ansatte. Mødested kl. 19 ved slottet.

7. juli. Moskeen i Allehelgensgade. Kaj V. Hansen har Halime Yilmaz som medvært til at fortæller om livet i denne forsamlingsbygning for byens muslimer. Mødested kl 19 ved springvandet på Stændertorvet.

14. juli. Skt. Josefs Skole. Henrik Denman fortæller om udviklingen fra en lille privat skole til en stor international undervisnings-institution. Mødested 19.00 foran indgangen på Freriksborgvej.

21. juli. Den tidlige industri i Roskilde. Henrik Denman fortæller om møller og damme, drevet af den store Maglekilde. Mødested 19.00 ved Kildehuset i Ll. Maglekildestræde.

28. juli. Domkirken udefra. Gorm Bruun Hansen gennemgår de forkskellige funktioner og stilarter i det fantastiske bygningsværk. Mødested ved indgangen.

4. august. Den nye bydel Musicon. Henrik Denman fortæller om det utrolig projekt, der har forvandlet en gammel betonfabrik til et center for kreativ kunst og nye boliger. Mødested, p-pladsen Musicon Syd.

11. august. Fuglekonger syd for Algade. Kaj V. Hansen beretter om håndværkere og købmænd fra området mellem hovedgaden og jernbanen. Mødested 19.00 i Schmeltz Have, Allehelgensgade

1. august. Besøg på Julemærkehjemme. Kaj V. Hansen fortæller om den gamle husholdningsskole, plejehjem m.m. Forstander Henrik H. Bøtkjær forklarer om, hvad stedet i dag betyder for de besøgende børn. Møde sted 19.00 foran hovedbygningen