Se billedserie Vigen Strandpark er base for Lars Brøchner Møllers udlejning af kajakker og paddleboards. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kajakstation på Vigen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kajakstation på Vigen

Roskilde - 02. april 2021 kl. 06:54 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Fra april bliver muligheden for at komme i vandet ved Vigen Strandpark øget med muligheden for at komme på vandet. Skærtorsdag 1. april åbner Lars Brøchner Møller for udlejning af kajakker og paddleboards ved siden af den gamle spejderhytte.

- Stedet er oplagt til padle ud fra, her ligger naturen lige for, siger Lars Brøchner Møller.

- De seneste fire år har jeg været på havnen i Roskilde, hvor jeg stadig vil være, men herfra er man ude i et smukt område fra start.

Hans virksomhed bærer navnet Outdoor Adventures, og det indikerer, at han har mere at byde på end udlejning af kajakker og paddleboards.

- Egentligt er udlejningsdelen det mindste af min virksomhed, for jeg tilbyder både begynderkurser i kajak og overnatningsture i kajak på fjorden, siger han.

- Der er mange smukke steder at padle hen, og jeg har aftaler flere steder, hvor vi kan slå telt op for at overnatte. Det er for eksempel ved Selsø Slot, her har jeg også fået lov til at bruge køkkenet i slottets kælder.

For Lars Brøchner Møller er sikkerheden til søs vigtig, så det er ikke i alt vejr man får lov til at begive sig ud på fjordens vand. Han fraråder også, at man padler ud i en kajak, hvis man ikke har prøvet det før.

- Jeg mener, at man skal have taget et kursus i kajak, førend man begiver sig ud på vandet. Så er ligegyldigt om man har taget kurset hos mig eller et andet sted, sikkerheden er vigtigst, siger han.