Kajakroer fandt død mand i havnen

- Det tyder ikke på, at manden lige var drattet i, men derimod havde ligget i vandet i et stykke tid, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det er kun fem dage siden, at der sidst blev fundet en død person i Roskilde Havn. Søndag morgen var det to havnegæster, der fik øje på en rygsæk, der flød rundt i havnen. Det fik dem til at undersøge det nærmere, hvorefter de også så en 68-årig mand, som blev reddet op, men hans liv stod ikke til at redde. Også dét dødsfald var resultatet af en tragisk ulykke.