Kaffemøde i hangaren

Roskilde - 20. juli 2020 kl. 13:17

I en hangar i Roskilde Lufthavn står Lennart og Elena Wahl. De ejer flyveskolen LenAir og byder lørdag indenfor til kaffe, rundvisning og en lille flyvetur for de interesserede.

- Folk bor hele deres liv i Gadstrup, men har aldrig været indenfor lufthavnen, siger Elena Wahl, der tog initiativet til besøgsdagen.

Hun inviterede folk på en facebookside for beboerne i Gadstrup, hvor hun og Lennart også bor.

Jimmy og Pernille Boa faldt over facebookopslaget og tænkte med det samme på deres 12-årige søn Ludvig, der drømmer om at blive pilot. Derhjemme øver han sig på at lette, flyve og lande et fly med flysimulatoren Xplane 11.

Den første flyvetur For allerførste gang skal Ludvig prøve at styre en flyvemaskine i virkeligheden og ikke på skærmen. Han sidder inde i det røde propelfly sammen med en flyveinstruktør, der skal hjælpe ham på turen rundt om Gadstrup.

Maskinens propel begynder at dreje. Først langsomt, nu så hurtigt, at propellerne ligner en hvid cirkel.

Flyet begynder at trille ned ad flyvepladsen og forsvinder ud af syne.

Sjovt eller støjende Det er ikke alle, der er ivrige efter at få en flyvetur som Ludvig. Nogle er også bare mødt op for at se pladsen og maskinerne fra landjorden.

Næsten 20 personer har takket ja til invitationen denne lørdag og kommer i mindre hold. Det glæder Elena og Lennart Wahl at få kaffegæster fra hjembyen.

- Der er mange, der interesserer sig for lufthavnen. Enten fordi de synes, det er sjovt, eller også fordi de synes, det larmer. Så vi gjorde det for at skabe et fællesskab i byen og møde naboerne, siger Lennart Wahl.

44 timer og 40 minutter Lyden af en propel bliver højere og højere. Den røde flyver viser sig foran hangaren, og Ludvig stiger ud. Et stort smil sidder fast på ansigtet, og det forsvinder ikke foreløbig.

- Det var sjovt! er Ludvigs svar både første, anden og tredje gang, nogen spørger, hvordan det var at flyve.

- Nu mangler du kun 44 timer og 40 minutter for at blive pilot, siger Lennart Wahl og giver Ludvig et diplom med hjem.

LenAirs stolthed er Bellancaen, der er en amerikansk flymodel. Den er særligt god til at flyve kunstflyvning, da den let og hurtigt kan lave loops og flyve på hovedet.