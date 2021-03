Den mobile kaffevogn kommer til Roskilde efter påske. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kaffebar på hjul ved erhvervshus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaffebar på hjul ved erhvervshus

Roskilde - 25. marts 2021 kl. 05:42 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Efter påske kan kaffetørstige roskildensere slå et smut forbi Jernbanegade og købe kvalitetskaffe, sandwich og cookies. Niclas Bekker ejer Bekkers Kaffebar i Tune, og nu udvider han med en mobil kaffevogn i Roskilde, der kommer til at stå ved Business House, som ejes af Johnny Schäffer.

Læs også: Isboder og foodtrucks kan være på vej til Mosede Fort

Den får front ud imod Jernbanegade, så bliver muligt for alle at kigge forbi og købe drikkevarer, sandwich og kager. Derudover bliver det afhentnings sted for varer købt på Niclas Bekkers webshop.

- Jeg har haft vognen i noget tid, hvor den var indkøbt til at stå ved Greve Station. Det var dog ikke en succes, for folk har ikke tiden om morgenen. Nu har jeg lavet et samarbejde med Roskilde Business Park, hvor den kommer til at stå på en plads ved deres kontorfællesskab. Så kan både de og alle forbipasserende komme og købe kaffe, sandwich eller hvad hjertet begærer, siger Niclas Bekker.

God kaffe giver god omtale At komme til Roskilde med vognen var nærliggende for den ivrige virksomhedsejer. Han ejer nemlig Bekkers Kaffebar i Tune, der normalt holder en masse forskellige arrangementer med musik og kultur.

- Det er jo også en måde at gøre opmærksom på sig selv gennem kaffevognen. God kaffe giver forhåbentligt god omtale, lyder det fra Niclas Bekker.

Under coronanedlukningen har Niclas Bekker skabt flere virksomheder, da han ikke har været i stand til at drive kaffebaren, som normalt, grundet restriktionerne. Blandt andet har han lavet en webshop med alt fra kaffens verden, der også kommer til at spille sammen med kaffevognen.

Laves som franchise - Man kan helt gratis afhente bestilte varer ved vognen i Roskilde, udover de ting, man kan købe ved selve vognen. Det kommer ikke til at være mig, der driver vognen, da den laves som en franchise, så den kommer til at blive drevet af en anden - men under mit koncept, fortæller Niclas Bekker.

Når dørene slås op til kaffevognen tirsdag den 6. april bliver det Dennis Isaksson, som kommer til at drive vognen, på en franchiseaftale med Bekkers Kaffe. I første omgang kommer vognen til at være åben mandag-fredag fra klokken 10-17 og lørdag fra klokken 10-15. Åbningstider kan dog blive ændret, når behovet bedre kendes.

relaterede artikler

Kaffebar reddes af kunderne og ser frem mod sommerferien 21. december 2020 kl. 18:56