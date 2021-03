Kaffe med god karma er kommet til byen

Den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma i København er kommet til Roskilde med sin første baristacykel, der betjenes af et team af socialt udsatte og frivillige. For at hjælpe Kaffe Karma i gang i Roskilde har Erhvervsforum Roskilde købt fem gavekort á to timers baristacykel ved arbejdspladsen, der bruges i en konkurrence blandt alle abonnenter på Erhvervsforums nyhedsbrev.