Mandag 16. november er Kafé Klaus på Stændertorvet fra klokken 15 til 18, hvor der skal samles ind til fordel for de hjemløse og udsatte, der er brugere hos Kafé Klaus. Ud over at få chancen for at støtte ved at købe en kop kaffe eller en sandwich, kan man nyde en omgang livemusik. Bandet The Mes spiller frem til klokken 17.30. Orkesteret består af de tre garvede musikere Per Karlsson på guitar, Erik Herss på bas og Steen Madsen på guitar og sang. De tre mener selv at musik skal høres live, så selv om deres repertoire er stort nok til flere udgivelser, så foretrækker de at holde sig til livemusikken.