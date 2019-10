Politiet undersøger en såkaldt »romancescam«, som to ældre kvinder faldt for. Heldigvis nåede de at fatte mistanke, inden de gav deres penge væk.

Kærlighedsbedrager fik næsten skovlen under ældre kvinder

Roskilde - 22. oktober 2019 kl. 11:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kl. 16.00 anmeldte en 78-årig kvinde på opfordring fra sine pårørende, at hun havde været udsat for forsøg på bedrageri.

Kvinden fra Roskilde havde fået kontakt med en mand via Facebook, som havde charmeret den 78-årige og overtalt hende til at hæve 2500 dollars, som skulle sendes ham.

Han oplyste et navn og sagde, at han var en amerikansk oberst, som var udsendt til Syrien. Manden via Facebook skrev, at han ville få en anden dansk kvinde til at hente pengene og overføre dem til en konto via Western Union.

Kvindens pårørende havde hørt om historien og fået den 78-årige til at indse, at det var en bedrager. Senere på aftenen kontaktede den 78-åriges pårørende igen politiet, da en 73-årig kvinde fra Næstved var dukket op for at hente pengene, som skulle overføres.

Den 73-årige var ligeledes blevet overtalt af en mand på Facebook, som skrev, at han var fransk diplomat, til at hente pengene hos den 78-årige. Der blev dog ikke overført nogen penge, da kvinderne fattede mistanke.

Politiet undersøger nu sagen, som viser tegn på, at de to kvinder har været udsat for såkaldt "Romancescam", hvor udenlandske bedragere charmerer sig til at få folk til at udbetale penge til dem. Korrespondancen imellem anmelderen og manden på nettet bærer præg af, at teksten er skrevet ved brug af translationsprogrammer.

Politiet vil gerne opfordre borgerne til at udvise samme sunde skepsis over for personer på nettet, som den 78-åriges pårørende gjorde. Overfør aldrig penge til personer på nettet, som uopfordret anmoder om det. Advar dine familiemedlemmer, hvis du hører om sådanne henvendelser. Bedragerne er ofte utrolig overtalende og dygtige til at indsmigre sig, så derfor kan det være en god idé, at pårørende sætter et objektivt perspektiv på situationen.