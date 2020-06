»Steder« er det første Butzback-album, hvor han kun synger og ikke spiller guitar, og det har givet mere plads til de andre musikere. Foto: Jens Wollesen

Kærligheden satte skub i sanger: Skrev 25 sange på en måned

Roskilde - 24. juni 2020 kl. 19:28 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten tre årtier som forsangeren med guitaren kom Peter Butzback frem til, at der skulle ske noget nyt. Forud var gået en årrække i forskellige Roskilde-bands, duoen Langsyn og soloprojektet Butzback, hvor han altid havde stået i front ved mikrofonen med guitaren, men da han skulle til at indspille sit fjerde Butzback-album, »Steder«, meddelte han sin producer og mangeårige samarbejdspartner Morten Bue, at han kun ville synge denne gang,

- Til glæde for de fleste, siger han selvironisk, inden han uddyber beslutningen.

- Det er en idé, jeg har haft i mange år, for det giver nogle begrænsninger, når man både skal synge og spille samtidig. Jeg har før haft andre musikere med på mine albums, men der har de spillet efter mit guitarspil.

- Jeg synes, det giver musikken en frisk fornemmelse, fordi musikerne selv har fået lov at præge den. Så det har været ret fedt at prøve at slippe processen, og jeg kan synge anderledes, når jeg ikke skal spille samtidig, siger han.

Inspireret af kærligheden De to første Butzback-album udkom i 2009 og 2011, og derefter blev det til tre Langsyn-album, to digtsamlinger og en novellesamling, inden Butzback blev fundet frem igen til sidste års album »Solo«. Så at det allerede er blevet til et fjerde album, kommer også lidt bag på hovedpersonen selv med tanker på, at der gik otte år mellem det andet og tredje album.

Men i mellemtiden var der sket noget. Peter Butzback havde fundet kærligheden igen efter at have været igennem en skilsmisse.

- Jeg fik en ny kæreste, og det satte gang i en anden proces. Jeg skrev 25 sange på en måned, og måneden efter kom der et nyt kuld, fortæller han.

Selv har han bemærket, at han bruger meget ordet »vi« i de nye sange, og han synes, »Steder« er det mest lyse og »venlige«, han til dato har udgivet.

- Det er tydeligt, at sangene er skrevet i en opturs-periode rent personligt og følelsesmæssigt, siger Peter Butzback, som allerede har halvdelen af det femte Butzback-album på plads, så han kan udgive tre album på tre år.

- Jeg skriver åbenbart i bølger, siger han.

Planen er at indspille albummet i september med det samme hold som på »Steder«.

Mødet med en ny kæreste fik sat gang i Peter

Butzback, så han allerede havde sange nok

til et nyt album blot et år efter, han havde

udgivet det forrige. Foto: Jens Wollesen



Spillet i radioen Da Peter Butzback i sin tid begyndte at spille med vennerne i fritidsklubben i Vor Frue, var drømmen at blive rockstjerne. Det var det stadig, da de vandt Roskilde Rock i 2001 med bandet Grace, men siden skete der ikke rigtig mere. I stedet kastede Peter Butzback over forfatterdrømmen, hvilket udmøntede sig i de førnævnte digte og noveller, inden han kom frem til, at han fungerede bedst som sangskriver.

Drømmen om at blive rig på musikken er for længst lagt på hylden, men Peter Butzback får dog stadig et kick, når det nye album får gode anmeldelser i Gaffa og Side 33, og når hans sang »Lykkelige vaner« fra albummet bliver spillet i P5 af Alex Nyborg Madsen.

Trangen til at give koncerter foran et publikum har han heller ikke længere, og han er tilfreds nok med, at folk lytter til sangene derhjemme i digital form, selv om der er blevet spurgt efter en udgivelse af »Steder« på vinyl.

- Men det er slut med at have skuret fyldt med cd'er, siger han med et grin.

Coveret på Butzbacks seneste album »Steder«.



Peter Butzback har allerede sangene klar til

sit næste album, som han vil indspille i efteråret.

Foto: Jens Wollesen



