Der bliver ingen sejlads på Roskilde Fjord med nationalparkbåden Hjortholm. Søfartstyrelsen har sagt nej. Foto: Christina Geje Nielsen

Kæp i hjulet på nationalparkbåd på fjorden: Søfartsstyrelsen siger nej

Roskilde - 19. maj 2021 kl. 09:57 Kontakt redaktionen

Fjordens små, bløde bølger slår mod træbåden, fuglene skriger over holmene, solen skinner og skoven ligger grøn mod det blå vand. Flere tusinde børn og voksne sejlede i sommeren 2020 fra Roskilde Havn med båden Hjortholm ud på Roskilde Fjord - ud for at opleve den blå del af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Båden, som blev søsat af Nationalpark Skjoldungernes Land og Stromma, blev en succes. Med gode tilbagemeldinger og masser af bookede billetter i sommeren 2020 så begge parter derfor frem mod igen at invitere gæster med ud på Roskilde Fjord i 2021.

Ingen båd i 2021 Men i februar kom en overraskende melding fra Søfartsstyrelsen: Nationalparken og Strommas anmodning om midlertidig tilladelse til sejlads med Hjortholm på Roskilde Fjord kunne ikke imødekommes. Dermed havde Søfartsstyrelsen ombestemt sig i forhold til den tilladelse, der blev givet på et ellers identisk grundlag i 2020, og det ærgrer Haakon Bertelsen fra Stromma.

- Vi er meget ærgerlige over, at der skiftes mening om grundlaget for tilladelse til sejlads på Roskilde Fjord, og havde set frem til en god sæson i lighed med sæsonen i 2020. Stromma Danmark er overraskede over de nye krav, der stilles til sejlads i Roskilde Fjord, men forholder os til, at det er den fortolkning, der gøres af Søfartsstyrelsen, hvilket vi tager til efterretning, siger Haakon Bertelsen.

Fortsætter samarbejdet I Nationalpark Skjoldungernes Land er nationalparkchef Anders Bülow ligeledes ærgerlig over, at Hjortholm ikke kommer ud at sejle på Roskilde Fjord i år.

- Fjordbåden er et af nationalparkens flagskibsprojekter. For os er det en kerneopgave at formidle Roskilde Fjord og den unikke natur og kulturhistorie, der findes derude. Derfor er jeg også frustreret over Søfartsstyrelsens unødvendigt lange behandlingstid og de skiftende tilbagemeldinger, der nu gør, at vi ikke får båden ud at sejle i år, siger Anders Bülow.

Dog lover nationalparkchefen, at Søfartsstyrelsens kæp i hjulet ikke bliver en afslutning på samarbejdet mellem nationalparken og Stromma.

- Nu arbejder vi os hen imod en løsning, sådan at vi igen kan komme ud at sejle med passagerer på Roskilde Fjord i 2022. Hjortholm er en smuk træbåd, som passer godt til Roskilde Fjords natur og kulturhistorie, og vi vil fortsat lægge mange kræfter i at få den eller en lignende båd ud at sejle på fjorden til næste sommer, siger Anders Bülow.

Stor lokal velvilje Hos både Nationalpark Skjoldungernes Land og Stromma glæder man sig over den lokale opbakning, som projektet har mødt.

- Det her projekt var slet ikke nået til Søfartsstyrelsen, hvis ikke det havde været for en rørende stor, lokal opbakning. På grund af den lange proces med Søfartsstyrelsen er det først nu, at vi kan melde klart ud, at Hjortholm ikke kommer til at sejle i 2021, og det er vi kede af, ikke mindst i forhold til de mange lokale aktører, der har støttet op om projektet, siger Anders Bülow.

Blandt dem, der har støttet op om sejlads med Hjortholm, er især de andre aktører i Roskilde Havn, Vikingeskibsmuseet og Sagafjord, der begge tilbyder sejlture på Roskilde Fjord - også i 2021.