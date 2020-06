Forsvarets redningshelikopter fløj over Roskilde Fjord onsdag eftermiddag, da der kom en melding om en kæntret jolle. Foto: Peter Andersen

Kæntret sejler blev hurtigt reddet

Forsvarets helikopter og Roskilde Brandvæsen var hurtige, da der onsdag eftermiddag var en anmeldelse om, at en gul jolle var kæntret på Roskilde Fjord cirka 500 meter ud fra Roskilde Havn, og en redningsvest kunne ses umiddelbart i forbindelse med jollen.

En redningsbåd fra Jyllinge Brandstation blev hurtigt kørt til Roskilde, men det viste sig, at den uheldige sejler allerede var samlet op af en motorbåd og bragt til Roskilde Havn. Sejleren var kæntret med sin jolle og var ikke dygtig nok til at rejse den.

Brandvæsenet sejlede dog alligevel ud for at samle nogle ting op og prøve at vende jollen. Det lykkes ikke, da masten havde boret sig ned i fjordens bund.