Solum og brandvæsnet har en gang forsøgt at skubbe jord ned i branden for at kvæle den. Det er ikke besluttet, om det skal gøres igen. Det skal nemlig være sikkert for de, som arbejder med slukningen. Foto: Kim Rasmussen

Kæmpebrand på 18. døgn: Slukning kræver 21 millioner liter vand

Roskilde - 06. oktober 2020 kl. 13:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Stille og roligt er flammerne stadig ved at æde sig igennem det bjerg af haveaffald, som nu på 18. døgn brænder på Solum. Imens tager Roskilde Brandvæsen løbende bestik af situationen for at tage stilling til, om der skal ske ændringer i den måde, branden håndteres på.

- Vi har stadig tre dilemmaer. Hvis vi lader det brænde stille og roligt ned, vil det vare længe, og det giver gener i form af røg og aske. Hvis vi hælder vand på, har vi beregnet, at der er brug for 21 millioner liter vand, og så vil der være ret stor sandsynlighed for, at der sker udsivning til grundvandet, og hvis vi dækker det til med jord, vil det give kraftige lugtgener, samtidig med at det vil danne trætjære, som kan have en negativ effekt på miljøet. Det er de tre dilemmaer, vi vurderer hver eneste dag, siger Lars Robetjé, som er direktør for Roskilde Brandvæsen.

Hvis vejret ikke ændrer sig væsentligt, vil strategien i forhold til branden formentlig ikke ændre sig, men bliver det følsomt for vejr og vind, er det muligt, at der bliver sat et slukningsarbejde i gang.

Forberedelserne er gjort: Inde på Solums matrikel er der 4000 kubikmeter vand tril rådighed, og et nærliggende reservoir på sydsiden af Vestre Hedevej er blevet fyldt op og indeholder nu 6000 kubikmeter vand. Men om det overhovedet kommer i brug, afhænger altså af de daglige vurderinger.

- Brandbælterne bliver vedligeholdt, og vi foretager tilsyn, og så følger vi vejrudsigterne. Og så er vi i kontakt med styrelsen for Patientsikkerhed og konsulterer også Beredskabsstyrelsen for at være sikre på, om der er ting, vi skal genoverveje, siger Lars Robetjé.

