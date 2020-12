Branden hos Solum opstod 19. september, hvor brandvæsenet forsøgte at få bugt med flammerne. Det måtte man opgive og lade affaldsbunken udbrænde kontrolleret, og den proces er nu ved at være tilendebragt. Foto: Kenn Thomsen

Kæmpebrand er slukket - men gisper stadig

I over to måneder affaldsbjerget hos genbrugsvirksomheden Solum brændt, men nu er ilden slukket. Så godt som slukket i hvert fald.

- Når vi laver en overflyvning, er temperaturen så lav, at det ser ud til, at branden er slukket, men under oprydningen kan vi løbe ind i nogle lommer af organisk materiale, der gør, at det brænder, siger Tim Witzner fra Roskilde Brandvæsen.