Sådan så vulkanen ud i tirsdags. I lørdags blev der forsøgsvis kørt jord på det brændende affaldsbjerg, og i dag sender Roskilde Brandvæsen en drone op for at se, om det har en så god effekt, at det kan være måden at slukke branden. Foto: Daniel Tronholm

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpebrand er ikke engang halvvejs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpebrand er ikke engang halvvejs

Roskilde - 28. september 2020 kl. 19:33 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Danmarkshistoriens måske største brand er nu på 10. døgn ved at æde sig igennem et af Solums store bjerge af haveaffald på Vestre Hedevej - og det gigantiske havebål kan brænde endog meget længe endnu. Det er ikke i nærheden af at være brændt ned.

Mikael Gam fra Roskilde Brandvæsen vurderer, at over halvdelen af bjerget fortsat ikke er brændt.

- Affaldet er blevet fyldt på bjerget oppefra, og det er den del, der brænder lettest. Det, der ligger i bunden, er mere komprimeret, og det er længere tid om at brænde, så det kan godt brænde 14 dage endnu. Eller længere, siger Mikael Gam.

Forsøg med jord Af samme årsag ser Roskilde Brandvæsen på, hvordan branden kan slukkes. Ganske vist er røgen ikke giftig, men den er generende for beboerne inden for en stor radius fra Solum, når de - på skift, alt efter vindretning - må lægge næsebor til røglugten, eller se askestøv på havebordet eller på bilen i indkørslen. De gener vil brandvæsnet gøre sit yderste for at minimere ved at slukke branden - hvis det ellers kan lade sig gøre.

- Lørdag formiddag lavede vi et forsøg i lille skala for at se, om det kan lade sig gøre at slukke branden ved at køre jord på. Vi ved jo, at jord kan slukke ild, men vi er udfordret på mængderne, så vi startede med at gennemføre et forsøg, og det gik rimeligt godt, siger Mikael Gam.

Med store gravemaskiner og store bulldozere på larvefødder blev der kørt jord op på det brændende affaldsbjerg, så der efterhånden blev lavet en form for vej af jorden. Øvelsen var ikke uden risiko.

- Vi var usikre på, om bulldozeren ville synke ned, eller om den ville blive overophedet, men det gik, siger Mikael Gam.

Kræver tørvejr At forsøget skulle gøres, blev besluttet torsdag, men det krævede, at omstændighederne var rigtige. Der skulle være tørvejr - og fredagen var som bekendt meget våd, hvilket betød, at røgen og dampen fra vulkanen tog til - og vinden skulle være i det rigtige hjørne.

Lørdag formiddag var forholdene ideelle, og med sydvestenvinden i ryggen gik arbejdet i gang med at flytte jord ind over bjerget fra den sydvestlige side. Klokken 13 gik vinden i nord, så selv om man havde villet fortsætte med at køre jord på, så kunne det ikke lade sig gøre. På det tidspunkt var der kørt så meget jord på, at det er tilstrækkeligt til at vurdere forsøget og tage beslutning om, hvorvidt forsøget skal opskaleres.

- I løbet af i dag mandag skal vi have en drone op, så vi kan vurdere, hvilken effekt det har haft, nu hvor jorden har ligget i to dage, og hvis det har en effekt, må vi vurdere, om det er vejen at gå for at få slukket branden, siger Mikael Gam.