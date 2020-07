Kæmpe succes startede på Roskilde - har solgt 80.000 i hele verden

Soundboks-højtaleren blev »født« på Roskilde Festival, og siden den spæde start har virksomheden nu 50 ansatte i Danmark, og med folk i både Kina og USA er virksomheden på vej til at blive et globalt brand.

- Vi havde nok ikke troet, det ville føre til der, hvor vi står nu, men Roskilde Festival er et perfekt laboratorium for iværksættere med produkter, hvor unge er målgruppen, og festivalen er også med på at skabe rum, så der bliver plads til kreativiteten og udviklingen, siger Soundboks-direktør og medstifter Christoffer Theil Thomsen.