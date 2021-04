Boserup Skov bliver hjemsted for et stort forhindringsløb med mennesker og hunde til september. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe hundeløb kommer til skoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe hundeløb kommer til skoven

Roskilde - 23. april 2021 kl. 18:12 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

- Det bliver stort. Det bliver rigtig stort.

Sådan lyder ordene fra Niels Poulsen, når han skal beskrive det store K9 Biathlon, der efter sommeren kommer til at finde sted i Boserup Skov.

Et stort forhindringsløb for hunde, der er skabt af foreningen K9 Run4Fun, der har Niels som formand. Sensommerløbet, som de kalder det, finder sted lørdag den 25. september, og det bliver det første store løb, der kommer til at finde sted efter coronanedlukningen tidligere har sat en stopper for løbene.

- Vi skabte denne forening sidste år med drømmene og planerne for at holde en masse arrangementer, fællesskaber og ikke mindst store løb. Det har ikke været muligt indtil nu, men nu laver vi langt om længe vores første store løb. Det bliver underligt at komme igang med at arrangere store forhindringsløb, men vi glæder os helt vildt meget til at komme igang, lyder det fra Niels Poulsen.

I 2018 arrangerede Niels det første K9 Biathlon i Danmark, og nu kan han endelig med den nye forening komme igang igen.

Valget er faldet på Boserup Skov, hvor der kommer til at være start og mål ved Boserupvej 100, hvor turen herefter går ud i skoven på ruter på fire, syv eller 11 kilometer. Alle er velkomne til at deltage, dog er ruten i kuperet terræn, så den ikke er egnet til kørestole eller barnevogne.

- Vi har arrangeret mindre arrangementer og gåture under coronanedlukningerne, men nu kan vi langt om længe planlægge et kæmpe forhindringsløb. Vi tager alle de coronaforholdsregler, der muligvis kan være på tidspunktet ind i planlægningen, men vi håber selvfølgelig at tidspunktet i september kommer til at passe med, at det hele kan afholdes i god ro og orden. Vi kommer dog til at sende folk af sted enkeltvis eller i grupper, så vi opnår maksimal spredning på deltager. Det bliver en festdag, som vi har glædet os meget til, siger Niels Poulsen.