Roskilde Kommunes indsats for at højne mænds sundhed har ført til, at den igen er blevet udnævnt til Guldkommune. Foto: Roskilde Kommune

Kåret som Guldkommune for mandfolkeindsats

Roskilde - 18. oktober 2021 kl. 18:22 Kontakt redaktionen

For anden gang er Roskilde Kommune udnævnt til Guldkommune af Forum for Mænds Sundhed.

Læs også: Mandefællesskaber får lov at leve videre

Det er blandt andet projektet Mandefællesskaber, der gør Roskilde kvalificeret til en 'mandecertificeret' kommune, da den har ekstra fokus på mænds sundhed.

- Vi havde tidligere svært ved at tiltrække mændene til vores sundhedscenter. Derfor har vi siden 2017 arbejdet målrettet på at oprette tilbud, som særligt mændene har lyst til at deltage. Vi er rigtig glade for, at det bliver værdsat endnu engang, siger Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget.

I dag er Mandefællesskaber overgået til Røde Kors Roskilde, men samarbejdet fortsætter i tæt dialog med kommunens forebyggelseskonsulenter, der fortsat vil hjælpe med at opspore mænd til tilbuddet.

Ud over Mandefællesskaber har Kræftens Bekæmpelse lokalafdeling også et særligt netværk for mænd, der har eller har haft kræft, og Ældre Sagen Roskilde har igangsat et initiativ kaldet Herreværelset, som er en frokostklub for herrer over 60+.

Roskilde Kommune blev i 2018 også kåret som Guldkommune af Forum for Mænds Sundhed. For at opnå guld-titlen skal man som kommune have flere permanente indsatser, et permanent link til www.tjekdigselvmand.dk samt forskellige aktiviteter og events målrettet mænds sundhed.

Der er 13 Mandefællesskaber i Roskilde med over 80 mænd i alt i alderen 57-89 år.

Roskilde Kommune er udnævnt som Guldkommune sammen med Lyngby-Taarbæk, Guldborgsund, Haderslev, Sønderborg, Rebild, Silkeborg, Viborg og Aalborg kommuner.

