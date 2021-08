Send til din ven. X Artiklen: KU-Kathja: En sikker by for os unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KU-Kathja: En sikker by for os unge

Roskilde - 07. august 2021 kl. 06:20 Kontakt redaktionen

- Som unge skal vi have en sikker by at færdes i. Som pige skal man f.eks. ikke gå rundt og være bange, hvis man har taget en kort kjole på. Derfor skal vi have ordentlig belysning rundt om i byen og et synligt politi.

Sådan forklarer den 18-årige Kathja Børsting Jensen, der er kandidat for De Konservative ved valget til Roskilde Byråd, om en af sine politiske hovedprioriteringer.

- Jeg blev forelsket i KU, da der i 9. klasse var valgmøde på min folkeskole, og denne ungdomsorganisation havde en rigtig dygtig debattør.

- Derimod kunne jeg ikke klare, at repræsentanter fra venstrefløjen, altså Enhedslisten og SF, ikke forstod alvoren ved kriminalitet. De sagde, at en mand, der begår voldtægt, ikke skal i fængsel - men rehabiliteres.

- Men jeg mener, at de skal i fængsel og så rehabiliteres bagefter. Ellers vil man jo risikere at kunne møde dem på fri fod ganske kort tid efter, at de har begået deres forbrydelse, argumenterer Kathja.

Tager stoffer tidligt

Generelt synes den unge KU-kandidat, at Roskilde gør for lidt for sin ungdom, og at nattelivet er for utrygt.

- Nu har jeg ikke selv oplevet så meget, fordi jeg var for ung til at komme ind, og mine forældre altid henter mig, da der er for langt og for mørkt at gå hjem.

- Ved Roskilde Station er der fin belysning på den nordlige side, ind mod byens centrum. Men på sydsiden ved sygehuset, er der helt mørkt, og her tør jeg i hvert fald ikke gå om aftenen, beretter hun.

Endvidere ønsker Kathja en tidligere indsats mod stoffer blandt børn og unge.

- I dag kommer det først i gymnasiet, men mange ryger hash allerede i folkeskolens 8. og 9. klasse. Hvis de får dårlige vaner her, er det jo for sent, når de først er kommet i gang, mener hun.

- Vi skal huske på, at de skader i hjernen, som narko kan give en, er alvorlige. Unge i den alder er ikke helt udviklet, og den slags kan følge en hele livet igennem.

Plads i bussen

Kathja Børsting er også optaget af at få bedre trafik-forbindelser til de uddannelses-steder, der ikke ligger i Roskildes centrum. Det gælder f.eks. til Roskilde Handelsskole og hendes eget gymnasium Roskilde Katedralskole.

- Man skal være hurtig og heldig for overhovedet at få en plads i bussen. Så gælder det om at følges med en af de store drenge, der forstår at komme frem, beretter hun.

- Løsningen må altså være at sætte flere busser ind, så der er plads nok til de mange, som skal med på turen, mener Kathja.

Hun ser mange gode argumenter for, at der skal unge under 30 år ind i Roskilde Byråd.

- Når folk er over 25 år, forstår de ikke rigtigt, hvad der sker i ungdomslivet, og hvad vi har brug for, lyder hendes argumentt.

En tur i Byparken

Generelt synes Kathja, at der er pænt med liv i Roskildes gader. Hun mener dog, at gågaden er blevet lidt kedelig, fordi der er de samme kæde-butikker som mange andre steder.

- Jeg kunne godt tænke mig, der var flere special-forretninger med lokale ejere, der har tøj til os unge. Ellers skal man jo altid til Købehavn, fortæller hun.

Under coronaen, hvor man ikke måtte være sammen med mange andre, har Kathja sammen med et par veninder lavet deres egen lille 'boble'.

- Så gik vi en tur rundt i Byparken, fordi der er så pænt med fine træer og det lille vandløb. Måske fiår vi en kop kaffe, eller vi går vi ned for at se på bådene i havnen.

- Vikingeskibene har jeg derimod set mange gange. Der kom vi altid ned med SFO'en, så dem kender jeg altså særdeles godt.

Et frisk pust

I den forestående valgkamp ønsker Kathja Børsting Jensen at være et 'frisk pust', der kan tiltale unge.

- Jeg har tænkt på at få lavet en speciel tyggegummi, som jeg kan dele ud. Måske skal jeg også tager kager eller noget andet med og dele ud på mit gymnasium.

Nu må vi se, hvad jeg kan finde på, forklarer den unge konservative kandidat, der er fuld af både optimisme og positivt gå-på-mod.

tk Blå bog

Navn: Kathja Børsting Jensen.

Født 1. juli 2003.

Forældrene har i mange år haft egen virksomhed i Roskilde.

Folkeskole i Vor Frue og derefter på Østervangsskolen.

Går nu i 3. g. på 'Katten'.

Bor i den lille landsby Darup, lige syd for Roskilde.

Blev politisk interesseret i 9. klasse.

Meldte sig ind hos Konservativ Ungdom i 2019.