Hvis ARGO?s moderne affaldsforbrænding lukkes, er det skidt for miljøet og giver en ekstra regning til fjernvarmen.

KL's grønne plan er helt sort - ARGO advarer mod dyr fjernvarme

Roskilde - 27. januar 2021 kl. 05:28 Kontakt redaktionen

Den grønne omstilling står øverst på vores alles dagsorden - politisk såvel som for affaldssektoren.

Kommunernes Landsforening (KL) har som led i udmøntningen af en politisk aftale i Folketinget fra 2020 om en grøn omstilling af affaldssektoren fået til opgave at pege på, hvilke affalds-forbrændingsanlæg der skal lukkes.

Her fremgår et af Danmarks nyeste anlæg ARGO i Roskilde på listen. Men hvis KL's indstilling godkendes, risikerer man at modarbejde de politiske intentioner bag aftalen og dermed umuliggøre den grønne omstilling.

Af forligsaftalen fremgår det, at der i vurderingen af, hvilke anlæg som skal lukkes, skal lægges vægt på 1) forbrændingsanlæggenes effektivitet, 2) anlæggenes miljø- og klimaeffektivitet, 3) påvirkningen af danskernes økonomi, 4) de samfundsmæssige omkostninger samt 5) kapacitetstilpasning til nationale affaldsmængder.

Men den analyse, som KL bygger deres vurdering på, tager ikke i tilstrækkelig grad højde for de i aftalen fastlagte kriterier, ligesom den er så fejlbehæftet og mangelfuld, at det som resultat får, at man lukker nogle af Danmarks nyeste, mest effektive og mest miljøvenlige anlæg.

Miljøvenligt anlæg

- Fra et miljø- og klimaperspektiv er det helt 'sort', at ARGO er foreslået til at lukke.

- ARGO er et af de nyeste anlæg i Danmark og er derfor også et af de få anlæg, der teknologisk og størrelsesmæssigt har mulighederne for at anvende fremtidens afgørende teknologier som fx CO2-fangst, siger bestyrelsesformand i ARGO og borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.

- Hvis ARGO lukkes, vil det få konsekvenser for muligheden for en grøn omstilling af affaldssektoren. Ikke nok med, at det vil være sværere at kunne anvende fremtidens teknologier, så vil det også betyde en øget brug af biomasse, som man politisk ellers ønsker udfaset, og 35.000 flere lastbiler om året, der skal køre ind i København for at transportere affald fra de ca. 420.000 borgere, ARGO i dag servicerer. Det er klimatosset, mener ARGO-formanden.

Stor ekstraregning

KL har i deres vurdering også skullet tage højde for anlægs effektivitet og de omkostninger, lukningerne måtte have for borgerne.

- Målt på pris er ARGO et af de mest effektive anlæg. Vi har den næstlaveste affaldstakst på Sjælland og den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn.

- Derfor vil en lukning af ARGO betyde en ekstraregning til 170.000 husstande på mellem 1.200 - 1.300 kr. om året. Derudover har man ikke i de samfundsøkonomiske beregninger taget højde for, at nye anlæg, som følge af store investeringer, har en gæld.

- Hvis man lukker ARGO i 2026, vil staten derfor stå med en ekstraregning på ca. 930 mio. kr., som skatteyderne må betale. Økonomisk set er det derfor uhensigtsmæssigt, at man lukker nogle af de nyeste anlæg, mens man fx vælger at bevare et ældre anlæg med en 48 år gammel dampkedel, siger bestyrelsesformanden.

Han opfordrer derfor til, at Folketinget stiller krav om, at der udarbejdes et mere retvisende og faktuelt grundlag, som kan danne afsæt for beslutningen.

Energistyrelsen skal den 12. februar 2021 træffe endelig afgørelse om, hvorvidt KL's indstilling af affaldsforbrændingsanlæg, der skal lukkes, kan godkendes.

