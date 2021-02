Planen om at lukke ARGO?s Energitårn i Roskilde som en af de første er nu blevet afvist.

KL-plan forkastet: ARGO lever stadig

Fredag mødtes de politiske partier i Folketinget, der sidste sommer stod bag en vedtagelse om, at affalds-forbrænding skal reduceres kraftigt og erstattes af mere genbrug efter bedre sortering. Forligspartierne havde dengang aftalt, at konkurrencen skulle afgøre, hvilke anlæg der bedst kunne overleve.

Men Kommunernes Landsforening gik ind i sagen og lovede, at de kunne lave et bedre oplæg, der kunne give den samme virkning. Da KL-oplægget kom, gik det imidlertid ud på at lukke nogle af de mest effektive og mindst forurenende anlæg i Roskilde og Hørsholm, mens der andre steder skulle fortsættes med ældre og mindre effektive anlæg.