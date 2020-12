Der bliver mindre affald at forbrænde og dermed for lidt fylde forbrændingsanlæggene. Derfor vil KL lukke Energitårnet i Roskilde og sende affaldet til fx det endnu nyere og større anlæg på Amager. Foto: Thomas Olsen

KL-formand: Argo må lukke på grund af overkapacitet

Der bliver for lidt affald til at fylde forbrændingsanlæggene. Det er en af grundene til, at KL foreslår at lukke Argos forbrændingsanlæg i 2030.

- Det hænger blandt andet sammen med, at der er stor overkapacitet i Østdanmark, og der er et endnu nyere værk tæt på, Arc (Amager, red.), og hvis man skal undgå at transportere affald over lange afstande, skal der ske reduktioner i Østdanmark, siger KL-formand og Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S). Han går ikke dybere ned i, hvorfor pilen peger på Argo. Men hann understreger, at KL's plan for at lukke forbrændingen i Roskildes energitårn som det største blandt i alt 10 anlæg sker på baggrund af et bredt Christiansborg-flertal om at begrænse forbrændingen med 30 procent, så det er økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssigt.