KFUM-chefen tror på: Grønt fodbold-forår

Roskilde - 27. januar 2021 kl. 17:47

- Jeg tror på et godt og grønt fodbold-forår, hvor vi kan klare at komme med i den kommende 2. division, siger sportschefen hos Roskilde KFUM Pierre Overgaard.

Klubben på Lillevang i den østlige del af byen spillede sig sidste år op i 2. Division Øst og ligger nu på en imponerende 8. plads i rækken, hvor fire af de 14 hold ryger ned efter foråret.

Roskilde KFUM har gennem årene arbejdet sig op i dansk fodbold ved at satse på klubånd og socialt sammenhold, hvor de hundreder af medlemmer yder en stor indsats for at få det hele til at fungere. Det er fortsat opskriften på at klare sig uden voldsomt mange penge.

- Vi vil foreløbig være tilfredse med at kunne fortsætte i 2. Division og konsolidere os på dette niveau, forklarer Pierre Overgaard.

En rigtig angriber

På grund af coronaen, hvor det kun er topfodbold der må fortsætte, har klubben i denne vinterpause ikke haft spillere fra de lavere rækker til prøve-træning, som det ellers plejer at ske. Derfor har den ikke kunnet rekruttere til holdet den vej.

Til gengæld har KFUM hentet med Dino Karjasevic, som er topscorer hos Skovshoved i samme række, og han bliver den eneste med kontrakt på holdet.

- Vi har talt med ham længe, og han synes godt om opbygningen i vores klub samt spillestilen. Han er lidt af en Elkjær-type og kommer til at ligge helt fremme i angrebet, så han kan løbe, skyde eller heade på det hele, forklarer Pierre Overgaard.

KFUM leder også efter et par ekstra spillere til at forstærke de to andre kæder på midtbanen og i forsvaret.

Bedre stadion

I løbet af foråret skal opvisningsbanen ved Lillevang også forbedres for at leve op til DBU's krav for at spille i divisionen, hvor man i øjeblikket er med på dispensation. Bl.a. skal banen gøres længere, og der skal installeres faste toiletter.

- Vi er i en god dialog med kommunen om at få klaret disse opgaver i fællesskab. Så det skal nok lykkes, forklarer en fortrøstningsfuld Pierre Overgaard.

I Vinterpausen har KFUM desuden fået ny hovedsponsor med byggemarkedet Stark. Den hidtidige fra Sparekassen Sjælland fortsætter dog også som bidragydere i lighed med 80 andre lokale virksomheder.

- Mange af dem er mindre firmaer, men det giver os mange gode ambassadører og en stærkere opbakning rundt om i Roskilde. Derfor betyder den brede støtte meget for os, siger Pierre Overgaard.

Samlet har Roskilde KFUM sponsor-indtægter for op mod 800.000 kroner om året.

Godt for FC Roskilde

KFUM-chefen glæder sig samtidig over, at de lokale rivaler fra FC Roskilde, der også spiller i 2. Division Øst, har fået nye lokale ejere i løbet af vinterpausen.

- Jeg tror, det er godt for hele fodbolden i Roskilde, at der er kommet lokale folk, som kender mentaliteten og forholdene i Roskilde. Det glæder vi os også over i KFUM.

FCR, der i øjeblikket er på en 10. plads i rækken, har en målsætning om at komme mellem de seks bedste hold, hvilket giver adgang til den nye 1. division, der i den kommende struktur bliver landets tredje bedste rækker - efter Superligaen og Nordic Bet Ligaen (den nuværende 1. division).

- Men jeg kunne da godt ønske, at vi fik en eller to ekstra sæsoner sammen med FCR, så der kommer nogle lokale kampe med flere tusinde tilskuere, siger Pierre Overgaard.

KFUM skal spille forårets første kamp 13. marts hjemme mod bundholdet AB Tårnby, og som det ser ud nu, bliver det helt uden tilskuere.

