KFI starter jagten på ny lejer i Fakta-lokale

Fakta i Jyllingecenteret havde onsdag den 16. maj sidste åbningsdag, og dermed starter næste fase med at finde en anden butik, der kan rykke ind i lokalet. Men hvad det bliver er for tidligt at sige. KFI ejer lokalet - og i øvrigt også lokalet hvor fysioterapeuterne er flyttet ind - og her er man ikke kommet så langt med at finde en ny lejer. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk