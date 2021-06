Jan Herskov (bill.) er DF?s nye spidskandidat til regionsrådet og nummer to på partiets liste til kommunalvalget - og han har allerede fået den første invitation til samarbejde fra den konservative Lars Lindskov.

K vejrer morgenluft efter DF-valg

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 13:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

De nye vinde, der tilsyneladende blæser i Dansk Folkeparti, får Det Konservative Folkeparti til at se nye muligheder for et borgerligt flertal i Roskilde.

Det seneste par weekender har DF holdt opstillingsmøder, der i begge tilfælde resulterede i, at tidligere byrådsmedlem i Roskilde og nuværende regionsrådsmedlem Jan Herskov fik fremtrædende placeringer. Til byrådsvalget er han nummer to på listen efter Merete Dea Larsen, og han blev spidskandidat til regionsrådsvalget på bekostning af Gitte Simoni, Vindinge, som også kom et stykke ned på listen til kommunalvalget.

Jan Herskov har erklæret, at han vil give DF en mere klar borgerlig profil, og udefra tolkes i hvert fald valget af spidskandidat til regionen som partiets opgør med en midtsøgende linje, der betød, at DF valgte samarbejde med S frem for V.

Lars Lindskov, konservativ gruppeformand i byrådet, er klar til at byde DF velkommen tilbage i et borgerligt samarbejde.

- Det er en utrolig glædelig udmelding, som den nye spidskandidat for Dansk Folkeparti kommer med, hvor Jan Herskov vil placere sit parti i blå blok frem for at deponere indflydelsen hos Socialdemokraterne og de røde støttepartier. Principielt blander vi os aldrig i de interne forhold hos andre partier, men det politiske kursskifte hos Dansk Folkeparti skaber helt nye muligheder for borgerlig samling både til regionsrådet og til byrådet i Roskilde, hvor vi sammen med Venstre og de andre borgerlige partier arbejder benhårdt for et systemskifte. Det er svært, når Dansk Folkeparti i en årrække har allieret sig med Socialdemokraterne både på landsplan og lokalt, siger Lars Lindskov.

Han håber, Jan Herskov får medgang i november.

- Det lover godt for fremtiden, at Dansk Folkeparti nu bekender kulør, og fra konservativ side ser vi frem til et godt samarbejde med dem og de øvrige borgerlige partier før, under og efter valget, siger Lars Lindskov.

