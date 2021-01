Fusionen i Jyllinge at to skoler har givet mange problemer for kommunen. (Foto: Anette Gundlach)

Send til din ven. X Artiklen: K ønsker ny skole-aftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K ønsker ny skole-aftale

Roskilde - 25. januar 2021 kl. 15:53 Kontakt redaktionen

De Konservative i Roskilde ønsker en ny aftale om kommunens skoler, fordi den nuværende ordning efter deres opfattelse ikke fungerer ordentligt.

Da en række partier i forbindelse med forliget om kommunens budget for 2019 blev det samtidig besluttet at ændre på strukturen for skolerne flere steder, fordi antallet af elever faldt.. Således blev de to skoler i Viby og i Jyllinge lagt sammen, så de skulle fungere som en enhed - selv om det foregik på to adresser.

- Men nu må vi konstatere, at vi står med flere skoler, hvor det fungerer dårligt med frustrerede elever, forældre, lærere og pædagoger, forklarer den konservative gruppeformand Lars Lindskov.

- Vi må erkende, at det ikke fungerer godt og vedkende os det politiske ansvar ved at se på skole-forliget på ny.

Den konservative gruppe i Roskilde Byråd peger på, at børnefamilierne i forvejen er hårdt spændt for i en meget travl hverdag, der lige nu er suppleret med ekstra udfordringer som følge af Corona-nedlukningen.

- Som det store borgmesterparti i Roskilde må især Socialdemokratiet påtage sig et ansvar for at stå i spidsen for den model, der blev vedtaget - og som vi alle blev forsikret om var god og bæredygtig. Efter to år er det er tydeligvis ikke tilfældet.

Med baggrund i stribevis af henvendelser og opslag på de sociale medier fra utilfredse og bekymrede forældre om de nuværende forhold på flere af Roskilde Kommunes skoler vil vi derfor tage kontakt til byrådets øvrige partier for at drøfte mulighederne for at gøre noget ved den nuværende situation. Det er vores ansvar som byråd at få styr på disse problemer, hedder det i en henvendelse fra den konservative gruppe, der også består af Pierre Kary og Mogens Hallager.