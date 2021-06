Se billedserie Anne Fabricius Murmann mener, at Roskilde Kommune arbejder for ineffektivt og spilder mange kræfter samt penge.

K-kandidat mod penge-spild: For meget spredt fægtning

Roskilde - 26. juni 2021 kl. 15:41 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

- Vi har alt for meget spred fægtning i Roskilde kommune, så pengene bliver ikke anvendt bedst muligt. Det hele er for ineffektivt, fordi man deler opgaverne for meget op i forskellige kasser.

Sådan siger en af de nye konservative kandidater til Roskilde Byråd, Anne Fabricius Murmann. Hun lægger ikke skjul på, at en afgørende grund for hende til at gå ind i politik, er hendes yngste barn med Downs Syndrom.

- Jeg fandt ud af, at jeg måtte involvere mig mere for at kunne påvirker beslutningerne, der handler om vilkårene for mit barn.

- Generelt gør Roskilde jo meget for børn og unge, men det kniber temmelig meget på special-området og for alle, der er anderledes end de fleste. Jeg ønsker, at kommunen skal skabe gode tilbud og muligheder for alle børnene, forklarer hun.

Blev indigneret

- Faktisk blev jeg indigneret over, hvordan de anderledes børn behandles i Roskilde.

- Derfor undersøgte jeg holdningen hos alle de forskellige partier og fandt frem til De Konservative. De var meget lydhøre, da jeg fremførte mine politiske ønsker.

- I forvejen sympatiserede jeg med partiet, fordi jeg er selvstændig og ønsker bedre forhold for erhvervslivet, der skal skaffe pengene til vores velfærd og sociale indsats.

Efter Annes mening spilder Roskilde Kommune i dag alt for mange penge, fordi indsatsen er alt for spredt og usammenhængende.

- Samtidig er man ineffektiv, når det gælder om at udføre den aktivitet, der rent faktisk prioriteres, siger hun.

18-årige glemmes

Et eksempel er indsatsen for udsatte unge med særlige problemer, når de først er blevet 18 år. Her falder de pludselig ned i et 'socialt hul', fordi den hidtidige hjælp stopper med myndigheds-alderen - men der kommer ikke rigtigt nye tilbud i stedet.

- Helt overordnet handler kommunen slet ikke rettidigt med disse sociale problemer. Man kommer hele tiden for sent, så det bliver både dyrere og dårligere, mener Anne Fabnricius Murmann.

- Roskilde er ellers en god og velstående by, hvor der fortsat er et godt handelsliv og et stort kulturliv. Det giver et stærkt økonomisk grundlag med gode skatte-indtægter, og netop derfor burde vi også kunne gøre det bedre, hvis man ikke 'klatter for mange penge væk', siger hun.

Selv når det gælder Roskildes omfattende idræts- og kulturliv, synes Anne Fabricius dog, at der er for mange lukkede kasser. Dermed udelukker man dem, der er lidt anderledes, og det er et spild på alle måder.

- Alt det vil jeg gerne være med til at lave om på, siger den nye konservative byrådskandidat.

Blå bog

Navn: Anne Fabricius Murmann.

Født 1980 i Korea.

Opvokset i Roskilde, hvor

Moderen var sygeplejerske på RAS og

Faderen el-installatør i brancheforeningen.

Gik på Sct. Jørgens Skole til og med 9. klasse.

HH- og Merkonom-uddannelse fra Roskilde Handelsskole.

Afsluttende eksamen i erhvervsprog fra Handelshøjskolen.

Har arbejdet otte år hos Mærsk.

Driver nu to egne firmaer, der arbejder med informations-sikkerhed.

2016 flyttede Anne tilbage til Roskilde

Bor i Trekroner sammen med sine to børn på 3 og 4 år, hvor

Den yngste har Downs Syndrom.