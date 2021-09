Den konservative Lars Lindskov har mistet tålmodigheden med Roskilde Kommunes direktør for by, kultur og miljø, Martin Holgaard. Foto: Kenn Thomsen

K forlanger direktørs hoved på et fad

Roskilde - 30. september 2021 kl. 13:28 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Den seneste prisstigning på kystsikringen af Jyllinge Nordmark er blot den seneste i en lang række, konstaterer Lars Lindskov (K), som har mistet tålmodigheden med kommunens tekniske direktør, Martin Holgaard.

- Han kan godt begynde at kigge sig om efter andet arbejde. Nu er bægeret fyldt, og vi kræver den tekniske direktørs afgang, siger Lars Lindskov.

Så sent som onsdag aften brugte byrådet en time på at diskutere, hvad man kunne lære i kølvandet på svømmehalsbyggeriet, som kørte alt andet end problemfrit. Det førte til en merudgift for kommunen på mindst 75 millioner kroner. Torsdag blev der så informeret så om om, at heller ikke kystsikringen i Jyllinge Nordmark kunne holde prisen.

- Det er grotesk, når digelaget igen og igen har spurgt forvaltningen, om prisen holdt, og har fået svaret, at det gør den. Der er den ene dårlige sag efter den anden. Ud over svømmehallen er der Ny Østergade-projektet, der har ligget stille, siden kommunen overtog, Lindegårds-sagen, hvor håndteringen keglede rundt, stibroen, hvor der ikke var nogen lokalplan, en langsommelig behandling af Trekroner-broen, et stadionprojekt, hvor en privat bød ind med et projekt til 15 millioner, som af forvaltningen blev masseret op til 40 millioner. Hver gang, der skal bygges noget højere end en kantsten og til en pris over 10.000 kroner, går det galt, så snart Roskilde Kommune er involveret. Det er lige så jeg bæver, når vi nu skal i gang med Sct. Hans, siger Lars Lindskov.

- Gang på gang har vi politikere været ude at tage ansvar for ting, vi har sat i gang, og som er gået skævt, men jeg er træt af at blive kørt rundt ved næsen af en direktør, der ikke har styr på sit eget område, siger Lars Lindskov.

Han nævner også Solum og manglen på erhvervsjord som problemer, der kan føres tilbage til Martin Holgaards departement.

- Én gang kan være en tilfældighed, to gange kan være et sammentræf, men når vi står med 10 eksempler, er der et mønster, og nu går det ikke mere, siger Lars Lindskov.

I det seneste tilfælde med den dyrere kystsikring mener han, at kommunen bør betale den seneste regning, så grundejerne bliver holdt skadesløse.

- Den ekstraregning er en overskridelse på 13.000-14.000 kroner for den enkelte familie, som er spændt hårdt nok for i forvejen. Det er ikke rimeligt, at de skal betale mere, så den regning må kommunen betale, mener Lars Lindskov.

