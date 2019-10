- Hvis man ikke kan få det til at løbe rundt med de skatteindtægter, vi har i dag, så fortjener man slet ikke at regere kommunen. Så er der ingen skatteprocent, der er høj nok, siger Lars Lindskov. Foto: Kenn Thomsen

K: Erhvervspakke er ren fup

Roskilde - 01. oktober 2019 kl. 19:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En erhvervspakke. Det kunne lyde som noget, der stod højt på en konservativ ønskeseddel, men i en version som den, der nu er på bordet for at begrunde en stigning i dækningsaftgiften, siger Lars Lindskov (K) på det bestemteste nej tak.

Hvis kommunens ansøgning til KL bliver imødekommet fuldt ud, vil dækningsafgiften stige fra 7,54 til 8,86 promille - en stigning på 1,32 promille - og en forholdsmæssig stigning på 17,5 procent. Bliver det tilfældet, skal erhvervslivet betale otte millioner kroner mere i skat til kommunen.

Stigningen i grundskylden kan blive på fire promille - fra 24,31 til 28,31, hvilket er en forholdsmæssig stigning på 16,5 procent. Begge dele er K inderligt imod.

- Det røde flertal vil søge om andel i puljen, der er afsat til skattestigninger i aftalen mellem KL og regeringen. Det er en rigtig dårlig idé. iog vi vil hverken være med til at søge eller til at sætte skatten op. Det er bevidstløst at hæve skatten, siger Lars Lindskov.

»Erhvervspakken,« hvis indhold ikke er blevet nærmere præsenteret, lader han sig ikke lokke af.

- Nej! Det er ren fup! Man spiser hunden af med dens egen hale. Det kan ikke blive mere socialdemokratisk fordelingspolitik end det her, hvor erhvervslivet kommer af med penge, der skulle blive brugt på at skabe arbejdspladser og værdi for samfundet. I stedet kommer pengene til at forsvinde ned i et hul, for når socialdemokraterne kræver penge op og siger, de vil give dem tilbage, er der altid et vekselgebyr, siger Lars Lindskov.

Lige som Venstres Jette Tjørnelund, der også stemte imod, da et flertal i økonomiudvalget besluttede at søge om at få lov at sætte skatten op, peger Lars Lindskov på, at Roskilde økonomisk set har et overordentligt godt udgangspunkt, som mange andre kommuner kun kan drømme om.

- Roskilde har et landets højeste beskatningsgrundlag pr. indbygger. Vi har en af de højeste beskatningsprocenter og en af de højeste ejendomsvurderinger. Indkomstgrundlaget er derfor enormt. Samtidig har vi en veluddannet og veltjenende befolkning, og derfor er vi blandt de kommuner, der får mest ind i skatter, og beløbet vokser hele tiden. I 2017 fik vi mere end 400 millioner kroner mere end i skatter, end vi gjorde fire år før - men det er åbenbart ikke nok for vise partier. Jeg synes, at hvis man ikke kan få det til at løbe rundt med de skatteindtægter, vi har i dag, så fortjener man slet ikke at regere kommunen. Så er der ingen skatteprocent, der er høj nok, siger Lars Lindskov.

Det Konservative Folkeparti vil fremlægge et budgetforslag, som ikke blot er i balance, men har overskud - uden hjælp af skattestigninger. Det vil blandt andet indeholde en højere grad af konkurrenceudsættelse, fordi Roskilde i langt ringere grad end flere nabokommuner benytter sig af private aktører, når opgaver skal løses. Det vil også indregne en effektivisering på ejendomsdriften, hvorimod det ikke vil indeholde de takststigninger på daginstitutioner, sfo og klub, som indgår i det budgetudkast, der skal forhandles om i den kommende weekend.

- Der ligger guld på gaden, som Socialdemokratiet ikke vil samle op. I stedet smider de fakturaen i børneværelset. Jeg håber, at borgerne vil kunne se, hvor vigtigt det er, at Konservative har det 16. mandat og kan trække Socialdemokratiet til højre, for ellers løber de bare til venstre, som vi ser her, siger Lars Lindskov.

