Jyllingesluse på plads: Lukket for det kolde vand

Roskilde - 03. december 2020 kl. 04:37 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Vi regner med at være færdige i eftermiddag, siger byggeleder René Henriksen, mens han baner sig vej i mudderet mellem de store kraner og de orangeklædte arbejdsmænd, der er i fuld gang med at placere de seks betonelementer for enden af Værebro Å.

Det er onsdag formiddag 25. november. En særtransport fra virksomheden Wintek i Brande har i løbet af natten fragtet de seks elementer på hver 50 ton frem til Jyllinge Nordmark.

Selve slusen med de store ståldøre er nu på plads, og yderligere fire betonelementer skal nedsænkes i hullet for at skabe to kanaler, som vandet fra åen kan ledes ud gennem, når vandpresset stiger.

Ro i maven I et stort rum ved siden af slusen installeres en pumpestation bestående af tre individuelle pumper med en kapacitet på op til seks kubikmeter vand i sekundet. Et teknikhus med transformer og to nødgeneratorer kommer til at stå klar, så slusen fortsat kan fungere selv om strømmen på hovednettet skulle svigte.

- Det her kommer til at betyde, at hele området herude får ro i maven. Jeg kan tydeligt mærke den angst, som råder i Jyllinge Nordmark. Det er et stærkt ord at kalde det posttraumatisk stress, men det er noget i den retning. Det ligger dybt i folk, siger den nyslåede digelagsformand, Erik Reker, der selv er tilflytter, men som beboer på Svanevænget kender noget til at have vand i stuerne.

Tilbage til livet Efter at ihærdige kræfter som Philip Lange Møller og Mogens Hallager fra Jyllinge Nordmarks digelag har arbejdet på at skubbe på processen med at få diget og slusen realiseret, ændrer opgaven for digelaget nu karakter.

- Hovedopgaven bliver nu at få gjort digelaget klar til at overtage driften. Det er det arbejde, vi skal i gang med henover vinteren. Snart kan det almindelige liv begynde i Jyllinge Nordmark igen - folk kan sove om natten, de kan sælge deres huse, og vi kan holde sankthansfest bag diget, siger formanden.

Klædt på til opgaven Erik Reker burde være godt rustet til opgaven med en mangeårig fortid i Dong, hvor han arbejdede med naturgasprojektet med olie- og gasledninger i Nordsøen. Siden blev han teknisk direktør gennem ti år i MT Højgaard.

- Det her er noget andet, men det er grundlæggende de samme metoder. Jeg burde være klædt nogenlunde på til opgaven. Og jeg er jo gået på pension, så jeg har lidt ekstra tid at give af, smiler han.