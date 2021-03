Jyllinge Skole kommer igen til at fungere som en selvstændig skole i praksis fra næste skoleår. Det samme gælder Baunehøjskolen, men de vil stadig være afdelinger af Nordskolen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Jyllingeskoler får selvstændighed - men forbliver Nordskolen

Roskilde - 02. marts 2021 kl. 12:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Tegn på faldende trivsel hos elever og lærere bekymrer bestyrelsen på Nordskolen, der for halvandet år siden opstod som sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen.

Det har nu ført til, at Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om at give Nordskolen mulighed for fra næste skoleår at fungere som to selvstændige afdelinger på de to matrikler - med hver sin profil og hver sin kultur.

De får også hver sin daglige leder, men der vil stadig være én fælles skoleleder og en skolebestyrelse for den samlede skole.

Hvorfor ikke to? Men hvorfor beholde Nordskolen og ikke dele den op i de to oprindelige skoler, hvis de alligevel skal være selvstændige?

- For det første har vi en rigtig god skoleleder af Nordskolen. Brian Venneberg gør det rigtig godt deroppe, og han har mod på at tage denne her opgave på sig. Ja, det bliver, hvad der kan ligne to selvstændige skoler, men der er også mulighed for, at de kan noget sammen, men det er ikke en forpligtelse længere. Der bliver en daglig leder på hver afdeling, men Brian Venneberg er øverste leder, så vi bygger på noget af det, vi har i forvejen, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Han tilføjer, at det vigtige er, hvad der sker i hverdagen.

- Med den løsning, vi har nu, vil de to skoleafdelinger opleves som to skoler til hverdag - og det er jo rammerne for hverdagen, der er afgørende for trivsel og kultur. Om det er én skole er jo i den sammenhæng formalia, siger han.

Økonomi spiller ind Skolen vil få økonomi efter samme model som kommunens andre skoler. De to afdelinger fordeler budgettet ud fra det antal klasser, der bliver behov for.

Økonomien spiller også en rolle for, at Nordskolen forbliver én skole.

- Hvis vi delte det op i to skoler og holdt fast i, at Nordskolen skal have samme økonomiske rammer som de øvrige skoler i kommunen, ville det blive to fattigere skoler, siger Tomas Breddam.

Skolesøgning uvis De to afdelinger vil tilsammen udgøre ét skoledistrikt. Der er endnu ikke lagt en procedure for, hvordan man som forælder og elev søger den afdeling, man vil gå på.

For lærernes vedkommende vil de som udgangspunkt også kun høre til den ene afdeling, medmindre de ønsker andet. Det kan måske være med til at højne medarbejdertrivslen.

- Personaleomsætningen er for høj, så det skal vi have vendt. Det skal være et sted, man har lyst til at komme hen og dernæst har lyst til at blive, siger Tomas Breddam.

Ledelse, medarbejdere og elever skal frem til næste skoleår formulere værdigrundlag og kerneopgaver for de to afdelinger.

Radikale går med flertallet Fem partier er med i aftalen om to selvstændige afdelinger af Nordskolen. Det ene så helst en helt anden model, men bøjer sig for flertallet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i det Radikale Venstre hellere så en løsning med en fælles skole med indskoling på den ene matrikel og udskoling på den anden. Men vi accepterer, at der er flertal for en løsning med to selvstændige afdelinger, siger Jeppe Trolle i kommunens pressemeddelelse, der blev udsendt tirsdag formiddag.

De andre parter støtter mere helhjertet op om opdelingen.

- Jeg tror på, at eleverne trives bedst, når der er så kort som muligt mellem elever, forældre, medarbejdere og ledelse og hvor alle virkelig føler, at skolen tilhører dem fra 0. - 9. klasse. Forhåbentlig giver beslutningen om, at skolerne kan udvikle hver deres profil og en daglig ledelse på hver skole et godt skub i den retning, siger Jette Tjørnelund fra Venstre.

- Der har været rigtig meget uro omkring Nordskolen og det er ingen tjent med. Nu får skolerne mulighed for den udvikling, inden for rammerne, som de har efterlyst, samtidig med at vi sikrer, at der også er midler til al den anden kernevelfærd, som kommunens borgere har brug for, siger Gitte Simoni, byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti.

- Det er afgørende, at elever og medarbejdere trives, så der er rum til læring. Jeg håber, at vores beslutning giver arbejdsro til konstruktive løsninger, lyder det fra Lars Lindskov, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.

