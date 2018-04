Jyllingehaller tages i brug før de indvies

På et tidspunkt var håbet, at Jyllingehallerne kunne åbne igen efter den voldsomme brand i juli 2014 1. september sidste år. Men siden da har det bare trukket ud. Marts i år blev også på et tidspunkt bragt i spil som indvielsesmåned. Nu ser det ud til at indvielsen af hallerne ender med at være et år forsinket. September 2018 ligner et realistisk bud på en indvielse.