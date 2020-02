Det vil tage 13 år at blive færdig med at male Øresundsbroen - og det er Jyllinge-firmaet Acrymatic Coating, der skal levere al malingen. I 20 liter-spande. Foto: Tommy Verting

Jyllinge-firma skal levere maling til vejen til Sverige

Acrymatic vandt kontrakten ved at kunne tilbyde et miljøvenligt alternativ til produkter, der traditionelt har indeholdt epoxy eller polyurethan. Forud for kontrakten er der blevet lavet omfattende test, som endte med at overbevise Øresundskonsortiet.