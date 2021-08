Jyllinge Festival bliver i år med to store scener

Se billedserie Jyllinge Festival er ved at være klar til en lidt anderledes festival på grund af de mange corona-restriktioner. Men fest skal der være.

Roskilde - 06. august 2021 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Når Jyllinge Festival fredag den 20. august slår dørene op for ottende gang, så bliver det en lidt anderledes festival, end den plejer. For det første skal alle gæster registreres i henhold til corona-protokollen. Hvordan det kommer til at ske, er endnu ikke fastlagt. Måske bliver det via festivalens hjemmeside eller ved ankomsten til festivalpladsen.

- De detaljer arbejder vi med lige nu, siger festivalens frontfigur, formand Nicholas Hansen.

To scener til 5000 gæster For det andet bliver hele festivalpladsen hegnet ind - ligeledes på grund af corona-reglerne.

- Det er et krav. Vi plejer at være 2500-3000 gæster på pladsen, når vi er flest, og da man kun må være 2500 i et afsnit, har vi valgt at lave to afsnit. For enden af de to afsnit ligger så to scener, hvor man sagtens kan se med på scenen i den modsatte bås, siger Nicholas Hansen.

Scenerne bliver noget større, end publikum ved Jyllinge Festival er vant til. Faktisk bliver den store scene fra 2019 nu festivalens mindste scene, ungdomsscenen.

Apropos ungdom, så har festivalen fået sig et ungdomsudvalg, som styres af Charlie, en af pædagogerne fra fritidsklubben Poplen.

- Så har vi en direkte forbindelse til de unge, så vi kan finde ud af, hvad de gerne vil høre. I år bliver de unges hovednavn Kaka, lyder det fra Nicholas Hansen.

Ud med festteltet Festteltet er i år droppet, fordi det ikke kunne passe ind i et coronavenligt arrangement, og madboderne er ligeledes delt, så de to boder servicerer hver deres festivalafsnit. Maden bliver i år leveret af Kvickly og af JGI Gymnastiks madbod, en bod som siden 1992 har lavet mad på Roskilde Festival. Gymnasternes store trækplaster er flæskestegssandwich.

Hjælp til som frivillig Med de meget stramme corona-regler er festivalen også sat lidt under pres på antallet af frivillige.

- Vi skal jo bruge folk til indgangskontrol og til f.eks. al hegnet, så jeg vil tro, at vi skal bruge 40-50 frivillige ekstra sammenlignet med tidligere år, så jeg håber virkelig, at folk fra Jyllinge og måske også nabobyerne er klar på at give en hånd med, siger Nicholas Hansen.

Musikprogrammet tæt på Musikprogrammet mangler kun et enkelt navn før det er helt klart. Men på nuværende tidspunkt kendes de fleste bands.

Fredag spiller Chris Gray and the Blues Band. Lørdag ved spisetid er Aura på plakaten.

Og så er de to bands, som sidste år kørte Jyllinge tyndt på en blokvogn for at holde festivalen i live i en krisetid, TV2-kopibandet Rigtige Mænd og partybandet Heat, også klar til at varme godt op under festivalgæsterne på de store scener lørdag aften.

- Vi mangler stadig lige de sidste detaljer omkring et sidste band til vores fredags-program før vi har musikken helt på plads, siger festivalformanden.