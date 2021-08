Jyllinge Festival: Når Aura »får« corona, må man trylle med Joey Moe, og hvorfor stod en ung mand og sang uden for hegnet

Se billedserie Et af medlemmerne af bandet Mosekonen Brygger måtte rappe med uden for hegnet. Foto: Kim Huge-Lind Foto: Kim Huge-Lind

Roskilde - 23. august 2021 kl. 18:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Jyllinge Festival bevægede sig i år ind på ukendt vand, da den i weekenden for første gang løb af stablen med krav om køb af billet, for at kunne overholde coronarestriktionerne. Det lykkedes, men det var også en træt formand der kunne gøre den første status.

- Vi har aldrig prøvet noget lignende. Det har været hårdt for alle, men jeg synes, vi er lykkedes, og så rammer vi igen i weekend med fantastisk vejr. Det betyder alt for vores festival. Havde det stået ned i stænger, så havde fx hele vores sponsorområde jo været umuligt at bruge, siger Nicholas Hansen, der er formand for Jyllinge Festival.

Af coronahensyn var sponsorområdet i år ikke et telt, men nogle store solsejl - og lykkeligvis blev der ikke brug for at søge ly for regn, men kun for at søge skygge for solen, der skinnede gavmildt.

Specielt lørdag var festivalen presset. Klokken 8.30 ringede formandstelefonen. Det var manager for Aura, et af festivalens hovednavne, der skulle på scenen samme eftermiddag.

- Aura var strandet på Færøerne, fordi hun havde fået en positiv coronatest. Hun fik en ny test, den var negativ, og så skulle der en test tre til, før hun kunne blive lukket om bord på flyet - og så var flyet føjet. Surt show. Så måtte vi jo til at trylle, og klokken 13 sagde Joey Moe ja til at komme og spille. Han måtte lige droppe sønnens fodboldkamp, men han var klar klokken 16.30! fortæller formanden.

Den besked gik som en steppebrand og fik rigtig mange til at tage tidligt mod festivalpladsen. Desværre kom alle klokken 16.15, og så var der lang kø til at komme ind på pladsen til begge sektioner.

- Vi måtte lige fiske lidt af vores p-vagter for at få folk hurtigt ind, for vi havde kun én frivillig til at lukke folk ind ved hver af vores tre indgange, fortæller Nicholas Hansen.

Hurtigt ind kom den ene af de tre medlemmer af rapgruppen Mosekonen Brygger, som skulle spille på ungdomsscenen ikke. Han havde nemlig ikke noget gyldigt coronapas med. Og hvad gør man så?

- Vi sendte to af bandmedlemmerne på scenen og udstyrede den tredje med en trådløs mikrofon, og så rappede han med uden for festivalhegnet. Det er jo de muliges kunst i den situation! griner Nicholas Hansen.

Han lover, at der bliver lavet Jyllinge Festival igen til næste år.

- Det gør vi! Men hvis det skal være med samme rammer og coronaregler, så tror jeg, vores frivillige bliver lidt trætte i blikket, siger han.

Der blev lukket 1600 personer inde i hver af festivalens to sektioner og 500 i ungesektionen. Både fredag og lørdag var der udsolgt til sektion A, men ikke til sektion B.

Et af coronakravene var indhegning af pladsen, så der blev opsat i alt 900 meter hegn.