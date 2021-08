I modsætning til en række andre af landets festivaler, bliver Jyllinged faktisk til noget. Her er ses et billede fra 2019.

Send til din ven. X Artiklen: Jylling for fuld musik J Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jylling for fuld musik J

Roskilde - 12. august 2021 kl. 10:23 Kontakt redaktionen

Fredag 20. og lørdag 21. august bliver Hellig Kors Park i Jyllinge atter omdannet til festivalplads for hele familien. Trods afstandskrav og mundbind er det lykkedes at stable endnu en festival på benene, selv om rammerne bliver noget anderledes end under normale forhold.

For at følge corona-kravene bliver pladsen være inddelt i tre sektioner: A, B og Ungesektionen. I Ungesektionen er der plads til ca. 400, mens der i de to store sektioner er plads til ca. 1.500 i hver.

Det kræver forhåndsregistrering af alle deltageres kontaktoplysninger, og adgang til festivalen kan kun ske med gyldigt Coronapas.

Alle tre områder vil være indhegnet i tråd, og alle deltagere skal hjælpe med at minimere risikoen for smitte med Covid-19, ved at holde afstand og udføre hyppig håndvask og afspritning.

Aura og Shubberne

Årets musikere på festivalen tæller blandt andre navne som Aura og Shubberne, og bands som Rigtige Mænd og Keen on Queen bringer henholdsvis TV2- og Queen-musik til scenerne med Jyllinges flotteste bagtæppe.

Her bliver også genhør med The Blues Overdrive og nye toner fra blandt andre Los Fuegos, Vild Smith, Kaka, Tilde and the Band, Chris Grey & The BlueSpand, Hövring, Louis Pax og ikke mindst Heat.

Stadig Jyllingeløb

Som altid vil der vil være mulighed for at købe mad, drikkevarer og lidt til den søde tand i hvert af festivalens tre områder. Hvilke madtilbud i hvilke områder fremgår ved tilmelding på hjemmesiden.

Fra festivalpladsen skydes Jyllingeløbet traditionen tro i gang lørdag morgen kl. 9.30 og 10.00.

Man må dog kigge langt efter det populære loppemarked og jazzbrunch-arrangementet i år, lige som aktiviteter for børn og unge og stande med de lokale foreninger og klubber ikke er at finde på årets festival.

I år lukkes Nordmarksvej for trafik ud for festivalen i tidsrummet fredag 20. august kl. 12 til søndag 22. august kl. 12. Tilkørsel i bil kan således kun ske fra nord (fx via Rådalsvej).

Festivalen søger flere frivillige til at hjælpe med praktiske opgaver i løbet af arrangementet. Har du lyst til at give en hånd et par timer, kan du kontakte frivillig-koordinatorerne på frivillig@jyllingefestival.dk eller læse mere på festivalens hjemmeside.